DC deve ter nova reformulação em breve

Após a fusão da Warner Bros. e da Discovery, a DC pode ter uma nova reformulação em breve, de acordo com um artigo da Variety.

O novo CEO da Warner Bros. Discovery, David Zaslav, estaria buscando maneiras de reorganizar a DC, não apenas no cinema, mas também em várias outras mídias.

O executivo estaria interessado em encontrar uma liderança para a DC semelhante à de Kevin Feige na Marvel.

Atualmente, o presidente da DC Filmes é Walter Hamada, mas ele não exerce exatamente o mesmo tipo de controle que Kevin Feige.

Mesmo com as mudanças, no entanto, Walter Hamada não deve ser demitido, já que é mencionado que ele pode ter um papel importante na reformulação.

Ainda segundo o site, o “novo líder” da DC não precisaria ser necessariamente um diretor ou produtor com grande controle criativo, mas uma pessoa com experiência na parte executiva das coisas, que possa comandar vários campos.

Mudanças chegando na DC

A ideia é que a DC volte a ser consolidada como marca, se tornando uma prioridade cada vez maior para a Warner Bros. Discovery.

Filmes de sucesso recentes como Batman, Aquaman e Coringa podem ser exemplos do caminho a seguir, mas também é dito que personagens importantes que estiveram esquecidos devem voltar a ganhar destaque, como o Superman.

Existe uma expectativa de parte dos fãs de que, com todas essas mudanças, o diretor Zack Snyder volte a se reaproximar da DC, mas não existe menção a ele na longa matéria da Variety.

Mais detalhes sobre a reformulação na DC devem ser divulgados em breve.