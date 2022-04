Denzel Washington de volta: O Protetor 3 ganha data de estreia

Foi anunciada a data de estreia de O Protetor 3, que contará com o retorno de Denzel Washington como o protagonista.

A Sony Pictures anunciou que O Protetor 3 chega aos cinemas em 1º de setembro de 2023. Vale destacar que é possível que essa data mude, já que as gravações ainda não começaram.

O elenco de O Protetor 3, por enquanto, conta apenas com Denzel Washington. Outros nomes serão anunciados em breve.

O Protetor 3 será dirigido por Antoine Fuqua, que trabalhou com Denzel Washington em Dia de Treinamento, O Protetor, Sete Homens e um Destino e O Protetor 2.

Astro de Stranger Things teve rosto chutado por Denzel Washington

Fãs da Netflix mal podem esperar pela estreia da 4ª temporada de Stranger Things – um dos lançamentos mais aguardados de 2022. Os novos episódios trarão de volta o icônico elenco da série, formado por alguns dos atores mais famosos da atualidade. Você sabia que um deles já teve o rosto chutado por ninguém menos que Denzel Washington?

Recentemente, a Netflix deixou fãs e especialistas impressionados ao revelar que gastou mais de 30 milhões de dólares com cada episódio do quarto ano.

Vale lembrar que a série já foi renovada para uma 5ª temporada – que trará o final definitivo para a trama de Eleven, Hopper e toda a turma.

O site CheatSheet falou sobre a ocasião em que um dos astros de Stranger Things levou um chute na cara de Denzel Washington – saiba tudo sobre essa inusitada história.

Denzel Washington é, sem sombra de dúvidas, um dos astros mais aclamados de Hollywood. Para muita gente, levar um chute do ator seria uma grande honra.

Em 2014, Washington protagonizou o thriller de ação O Protetor, comandado por Antoine Fuqua.

Antes de dar um show de atuação como o agente Robert McCall, Denzel já havia colaborado com Fuqua em Dia de Treinamento – filme que rendeu ao astro seu segundo Oscar de Melhor Ator.

Quem também está no elenco de O Protetor é David Harbour, o intérprete do Xerife Hopper em Stranger Things. No thriller de ação, o ator viveu Frank Masters, um detetive corrupto que entra no caminho de Robert McCall.

Para garantir um maior grau de autenticidade nas cenas de ação, Antoine Fuqua decidiu evitar a utilização de dublês.

Segundo o jornal The New York Daily News, o cineasta pediu para David Harbour deixar Denzel Washington dar um chute em seu rosto.

“Inicialmente, pensei algo como ‘vou levar um chute na cara’. Mas aí, lembrei que levar um chute de Denzel Washington é um sonho de infância”, brincou o astro de Stranger Things.

O chute em questão deveria ter sido apenas um simples toque, que depois, seria acelerado na pós-produção.

Mas Denzel Washington acabou chutando de verdade o rosto do colega. O Hopper de Stranger Things, por sua vez, garante não ter se arrependido da cena.

Com O Protetor, a carreira de David Harbour ganhou um reforço de peso. Pouco tempo depois, o ator foi escalado como um dos personagens mais importantes de Stranger Things.

Após a série da Netflix, Harbour também atuou no MCU como o herói soviético Guardião Vermelho. O personagem aparece no filme da Viúva Negra.

A 4ª temporada de Stranger Things, com David Harbour, estreia na Netflix em 27 de maio. O Protetor, com Denzel Washington, está disponível no Globoplay e Prime Video (para locação).