Detalhes que você perdeu no trailer de Thor 4

A Marvel divulgou nesta segunda-feira (18) o primeiro teaser trailer de Thor: Amor e Trovão.

Este será um dos próximos filmes a serem lançados pelo MCU, dois meses após o igualmente aguardado Doutor Estranho no Multiverso da Loucura.

Com pouco mais de um minuto de duração, o vídeo curto foi o suficiente para deixar os fãs do herói interpretado por Chris Hemsworth ainda mais ansiosos para o quarto capítulo de sua franquia solo.

Confira, abaixo, alguns detalhes que merecem nota sobre o novo trailer!

De volta às origens

Os primeiros momentos do trailer são nostálgicos, nos mostrando a infância e juventude de Thor através de um breve relance, mas que é o suficiente para mostrar como ele cresceu e mudou ao longo dos anos. Essa cena é essencial para definir o clima do novo filme, que mostrará ele tentando se reencontrar agora que os Vingadores estão separados.

Para os fãs das HQs

Thor estreou nos quadrinhos Journey into Mystery #83, e sua versão adolescente do trailer usa a mesma roupa em que seu artista criador, Jack Kirby, deu a ele em suas primeiras aparições nas HQs.

Autoestima é tudo!

Thor continua achando que merece o título de “Vingador Mais Forte” e, no trailer, é visto treinando enquanto usa um boné com os dizeres “Strongest Avenger”. No entanto, quem viu o filme Thor: Ragnarok sabe que esse título é, na verdade, de Hulk,

O gigante Falligar

O trailer mostra Thor e Korg (Taika Watiti) em uma paisagem de neve, onde encontram o cadáver de uma criatura já conhecida dos fãs dos quadrinhos Falligar, que antes da morte era um dos amigos de Thor. Falligar morto é m sinal de que Gorr, o Carniceiro dos Deuses (Christian Bale), está a espreita.

Os deuses gregos chegaram

Zeus, antigo governante do Olimpo, será interpretado por Russell Crowe. Sua participação no filme marca ainda a entrada dos deuses gregos ao MCU, o que possibilita um filme sobre seu filho semideus, Hércules.

A árvore

Em muitas mitologias e religiões, as árvores possuem significados ligados a conhecimento e autodescoberta. No vídeo, vemos Thor meditando próximo a uma árvore, e ele até planta o Stormbreaker no solo da montanha. É um recomeço para ele.

Nova Asgard virou atração turística?

Valquíria (Tessa Thompson) está no comando de Nova Asgard em seu lugar e parece estar indo muito bem, mesmo após todos os acontecidos. O trailer mostra uma van branca com o letreiro “New Asgard Tours”, que sugere que o local virou uma cidade turística.

Viva os anos 80

Ao som de Sweet Child of Mine e com um figurino marcado pela jaqueta de couro de Thor, o novo filme está entregando uma vibe dos anos 80. Será que teremos mais referências no filme?

Jane Foster consertou o Mjolnir?

Como já sabíamos, o filme mostrará Jane Foster (Natalie Portman) assumindo o papel de Mighty Thor, e o teaser trailer do novo longa mostra a personagem empunhando o Mjolnir remendado. Não sabemos como, mas de alguma forma ela o consertou!

A resposta será dada no dia 8 de julho, com o lançamento de Thor: Amor e Trovão nos cinemas!