Detonada por público e crítica, comédia ganha nova chance na Netflix

Recém-chegada ao catálogo brasileiro da Netflix, a comédia Holmes & Watson tem uma difícil missão pela frente: superar seu fracasso crítico e de bilheteria. O filme de Will Ferrell e John C. Reilly ganha uma nova chance no streaming após se estabelecer como uma das piores “bombas” de 2018.

Dirigido por Etan Cohen – conhecido como o roteirista de filmes como Idiocracia, Trovão Tropical de Homens de Preto 3 – Holmes & Watson acompanha uma história de mistério ambientada em meio às aventuras de Sherlock Holmes.

Com um orçamento de produção de 42 milhões de dólares, o filme faturou apenas 41 milhões na bilheteria. Para piorar, Holmes & Watson foi completamente detonado pela crítica especializada, garantindo somente 10% de aprovação no Rotten Tomatoes.

Na 39ª edição do Framboesa de Ouro – a “premiação” que escolhe os piores filmes de Hollywood – Holmes & Watson foi indicado em 6 categorias. O longa venceu em 4, incluindo a de Pior Filme. Veja abaixo tudo sobre sua trama e elenco.

Conheça a história de Holmes & Watson na Netflix

“A rainha recebe uma ameaça de morte misteriosa. Sherlock Holmes e Dr. John Watson fazem de tudo para resolver o caso em uma investigação para lá de atrapalhada”, afirma a sinopse oficial de Holmes & Watson na Netflix.

O enredo de Holmes & Watson começa quando o detetive Sherlock Holmes e o Dr. John Watson juntam forças para investigar um sinistro assassinato ocorrido dentro do Palácio de Buckingham.

À primeira vista, a solução do caso parece óbvia: todas as evidências apontam para o Professor James Moriarty, o grande rival da dupla.

Entretanto, à medida que novas pistas e reviravoltas começam a surgir, o melhor detetive do mundo é obrigado a usar toda a sua esperteza para desvendar a verdadeira identidade do assassino – antes que a Rainha Victoria se torne a próxima vítima.

A história de Holmes & Watson foi um dos aspectos mais criticados do filme, chamada de “pobre”, “antiquada” e “sem graça”.

Tudo sobre o elenco de Holmes & Watson

Como o elenco de Holmes & Watson é liderado por dois talentosos comediantes, o fato do filme ter fracassado nas bilheterias surpreendeu muita gente.

Will Ferrell – de filmes como O Âncora, Um Duende em Nova York e Pai em Dose Dupla – interpreta o detetive Sherlock Holmes.

John C. Reilly, de Chicago, Kong: A Ilha da Caveira e Stan & Ollie, vive o Dr. John Watson.

Rebecca Hall (Homem de Ferro 3, A Casa Sombria) interpreta a Dra. Grace Hart.

Ralph Fiennes, o Lord Voldemort da franquia Harry Potter, vive o Professor Moriarty.

O elenco de Holmes & Watson conta também com Rob Brydon (O Caçador e a Rainha do Gelo), Kelly MacDonald (Black Mirror), Lauren Lapkus (Good Girls), Pam Ferris (Matilda), Hugh Laurie (House) e Bella Ramsey (Game of Thrones).

Holmes & Watson está disponível na Netflix. Veja abaixo o trailer do longa.