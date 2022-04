Diretor confirma que Marvel não tem mais planos para os Vingadores

Com mais de 20 filmes, o Universo Cinematográfico Marvel (MCU) se tornou a franquia mais bem sucedida da história do Cinema. Curiosamente, não há um plano que delineia tudo que vão fazer daqui para a frente.

Joe Russo, diretor de Vingadores: Ultimato, Guerra Infinita e dos dois últimos filmes do Capitão América, conversou com o Deadline e revelou que nem tudo é definido de antemão no MCU.

“A maneira como funciona na Marvel, e tenho certeza que em algum momento alguém falará em detalhes sobre isso, mas parte do brilhantismo do presidente da Marvel Studios, Kevin Feige, é que não há realmente um plano”, disse o diretor. “Há uma ideia, mas você não pode ter um plano se o filme que você está fazendo fracassar. Não há nenhum plano depois disso. Certo?”.

“Então, é realmente sobre, como o filme foi bem sucedido, houve uma espécie de entusiasmo sobre o que mais poderíamos fazer? E então é quando novas ideias surgem”, disse Russo. “E havia esperanças. Esperamos que um dia possamos chegar à história, se continuarmos fazendo isso direito, talvez todos possamos chegar lá, você sabe, como Guerra Infinita e Ultimato. Mas muitas coisas foram inventadas entre os filmes”.

“Como em Capitão América: Guerra Civil, não sabíamos disso mostrando essa cena com Zola em Soldado Invernal e há uma imagem dos pais de Stark sendo mortos. E parece que está implícito que está conectado”.

“Então, depois que o filme saiu, nós ficamos tipo, ei, essa é uma ideia maluca – é assim que Tony pode ficar tão bravo com o Capitão que ele gostaria de matá-lo, se o amigo do Capitão tivesse matado seus pais”, disse Russo. “Então, estávamos adaptando essas ideias e tudo faz parte da diversão. Mas acho que de muitas maneiras é o molho secreto da Marvel”.

Atriz posta foto inédita de Downey Jr nos bastidores de Vingadores Ultimato

Gwyneth Paltrow compartilhou uma imagem inédita com Robert Downey Jr. nos bastidores de Vingadores: Ultimato.

O ator interpretou o Homem de Ferro no MCU, enquanto a atriz deu vida ao seu interesse amoroso, Pepper Potts.

Atualmente, o ator se dedica a outros projetos, e estará em Oppenheimer, do diretor Christopher Nolan.

Vingadores: Ultimato está agora disponível pelo Disney+.

Filmes e séries da Marvel podem ser assistidos pelo Disney+. Clique aqui para assinar o serviço de streaming.

Confira abaixo a imagem compartilhada por Gwyneth Paltrow.