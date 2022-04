Diretor de A Múmia sobre filme: “O maior fracasso da minha vida”

A Múmia, filme de 2017 dirigido por Alex Kurtzman, teve uma grande audiência, mas se tornou uma piada entre os fãs de terror.

O próprio diretor do longa conta em entrevista o The Playlist que, em suas próprias palavras, A Múmia foi o maior fracasso de sua vida.

Ele conta: “Eu tendo a concordar com o ponto de vista de que você não aprende nada com seus sucessos e aprende tudo com seus fracassos, e esse foi provavelmente o maior fracasso da minha vida, tanto pessoal quanto profissionalmente. Há cerca de um milhão de coisas das quais me arrependo, mas que também me deram muitos presentes que são indescritivelmente lindos. Eu não me tornei diretor até fiz esse filme, e não foi porque foi bem dirigido – foi porque não foi.”

Ele acrescenta: “E por mais brutal que tenha sido, de muitas maneiras, e por muitos cozinheiros na cozinha, sou muito grato pela oportunidade de cometer esses erros porque me reconstruiu em uma pessoa mais forte e também me reconstruiu. em um cineasta mais claro.”

“E isso tem sido um verdadeiro presente e eu sinto esses presentes o tempo todo porque estou muito claro agora quando tenho um sentimento que não parece certo – não estou mais quieto sobre isso. Eu sinto esse sentimento. Não vale a pena para mim”, refletiu Kurtzman.

“E você não pode chegar a esse lugar de gratidão até que você tenha esse tipo de experiência. Veja, se você olhar para a história e olhar para as pessoas que fizeram coisas incríveis, cada uma delas lhe dirá o mesma história que veio depois de um fracasso, então eu olho para trás agora com gratidão. Demorei um pouco para chegar lá, mas minha vida é melhor por isso.”, conclui o diretor.

Relembre o trailer de A Múmia logo abaixo:

Tudo cancelado

Originalmente, A Múmia seria o primeiro de uma série de filmes chamada Dark Universe of Universal Monsters (O Universo Sombrio dos Monstros Universais, em tradução livre), que contará ainda com Javier Bardem como Frankenstein, Russell Crowe como Dr. Jekyll/Mr. Hyde e Johnny Depp como o Homem Invisível.

No entanto, quando a crítica detonou com A Múmia, todos os projetos seguintes foram “adiados indefinidamente”, o que é um termo bonito para cancelados e descartados.

Após A Múmia, o diretor Alex Kurtzman continuou trabalhando na franquia Star Trek e na série Hawaii Five-0.

Seu projeto mais recente é a série Clarice, spin-off/continuação de O Silêncio dos Inocentes que estreou em 2021 na CBS.