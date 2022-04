Diretor de Batman revela grande detalhe sobre origem da Mulher-Gato

Batman chegou ao HBO Max e os fãs podem assistir o filme com Robert Pattinson quantas vezes quiserem. Enquanto isso, o diretor Matt Reeves solta mais informações sobre o longa-metragem.

No livro recém lançado, The Art of The Batman, Reeves conta um pouco sobre o passado da Mulher-Gato, que muda bastante a forma como a encaramos.

‎”Selina é uma sobrevivente. Ela teve que sobreviver nas ruas, e ela realmente viveu parte de sua infância no Orfanato de Gotham, assim como o Charada”, revelou Reeves.

“E assim a história é muito sobre classe também, e sobre o luxo de ser capaz de escolher se tornar um vigilante, contra alguém que simplesmente tem que encontrar uma maneira de sobreviver da maneira que Selina faz”, continua o diretor.

Mais sobre Batman, estrelado por Robert Pattinson

Batman é estrelado por Robert Pattinson, que vive uma nova versão de Bruce Wayne.

A ideia é apresentar o Cavaleiro das Trevas em seu segundo ano de atividade em Gotham, o que significa que ele ainda está no começo de sua vida como vigilante, embora não seja exatamente uma história de origem.

O vilão principal é o Charada, interpretado por Paul Dano. Pinguim e Mulher-Gato também aparecem, sendo vividos por Colin Farrell e Zoë Kravitz, respectivamente.

A direção fica com Matt Reeves, que também tem participação no roteiro.

Batman, com Robert Pattinson, já está em exibição nos cinemas e também pode ser assistido no HBO Max.