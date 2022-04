Diretor de Guardiões da Galáxia 3 tem boa notícia sobre o filme da Marvel

James Gunn publica constantemente nas redes sociais atualizações sobre os filmes e séries nas quais trabalha. Dessa vez, ele chega com boas novas sobre Guardiões da Galáxia 3.

O diretor tem compartilhado a odisseia dele no set do filme da Marvel, conforme, a cada dia, um item novo relacionado a Rick and Morty aparece. Primeiro foram chaveiros, depois bonecos e agora uma pelúcia do Morty lagarto.

Junto da foto, Gunn revelou que faltam poucos dias para o término das filmagens de Guardiões da Galáxia 3.

“Dia 35. Pelúcia do Morty lagarto. Ainda temos 13 dias pela frente”, tuitou o diretor de Guardiões da Galáxia 3.

Veja a publicação abaixo.

Mais sobre Guardiões da Galáxia 3

Guardiões da Galáxia 3 terá direção de James Gunn, que também trabalhou no roteiro.

O elenco conta com Chris Pratt, Zoë Saldaña, Karen Gillan, Dave Bautista e outros.

Guardiões da Galáxia 3 chega aos cinemas em 23 de maio de 2023.

Filmes e séries da Marvel podem ser assistidos pelo Disney+. Clique aqui para assinar o serviço de streaming.