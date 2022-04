Diretor de Homem-Aranha revela grande surpresa com filme do Doutor Estranho

A estreia de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) se aproxima e Sam Raimi parece estar surpreso em ver o Mago Supremo da Marvel nas telonas.

‎Faltando menos de um mês para a chegada do filme, o ‎‎AMC Theaters‎‎ ‎‎conversou com Sam Raimi para discutir ‎‎a continuação‎‎.

Ao contemplar a história do personagem, Raimi diz que nunca pensou que um filme de Doutor Estranho seria feito, dada a falta de popularidade do personagem antes do Universo Cinematográfico Marvel (MCU).

‎”Doutor Estranho era como um personagem de segundo ou terceiro escalão para a Marvel. Obviamente, seus grandes nomes populares eram Homem-Aranha, Quarteto Fantástico, Os Vingadores, Capitão América, Thor. E como nenhum dos outros filmes estava sendo feito, eu nunca imaginei que eles fariam um filme do Doutor Estranho. Parecia longe de ser possível”, disse Sam Raimi.

Mais sobre Doutor Estranho 2

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) é dirigido por Sam Raimi, que também trabalhou na primeira trilogia do Homem-Aranha.

O roteiro é desenvolvido por Michael Waldron, conhecido por Rick and Morty e Loki, série da Marvel que teve lançamento no Disney+.

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) chega aos cinemas em 5 de maio de 2022.

