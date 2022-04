Diretor de Morbius tenta explicar a confusa cena pós-créditos

Alerta de spoilers

A cena pós-créditos de Morbius confundiu bastante os fãs ao mostrar o Abutre tentando recrutar o vampiro de Jared Leto para ir contra o Homem-Aranha – sendo que o Cabeça de Teia nem está no mesmo universo que eles.

O diretor Daniel Espinosa tentou esclarecer um pouco essa sequência em conversa com a Variety.

“Desde que lançaram Venom, a confiança da Sony cresceu. Com Homem-Aranha no Aranhaverso, muito para o crédito desses escritores e diretores, é um dos melhores filmes de quadrinhos já feitos. Também mudou o universo cinematográfico e a forma como a Sony, naquele filme, assumiu essa ideia de todas essas linhas do tempo paralelas”.

“Agora eles estão fazendo Kraven, então acho que eles estão olhando para o futuro. Mas eu não sei muito sobre exatamente para onde eles estão indo. Eles me matariam se eu dissesse alguma coisa, mas não sei muito. Só sei que eles têm um plano. E eles disseram que há certas coisas que serão desenterradas, como todas essas questões que existem. Existe um Homem-Aranha em seu universo? Quem deveria ser? Há uma resposta vindo, aparentemente, e estou ansioso por isso”.

Pelo jeito, o Homem-Aranha no universo de Venom pode ser outro além do vivido por Tom Holland na trilogia de De Volta ao Lar.

Mais sobre Morbius

A direção de Morbius é de Daniel Espinosa (Vida) e o roteiro é de Matt Sazama e Burk Sharpless. O elenco é composto por Jared Leto, Matt Smith, Adria Arjona, Jared Harris, Al Madrigal e Tyrese Gibson.

Leia abaixo uma sinopse de Morbius.

“Um dos personagens mais interessantes e conflituosos da Marvel chega ao cinema, com Jared Leto se transformando no enigmático anti-herói Michael Morbius.”

“Gravemente adoecido com um raro distúrbio sanguíneo e determinado a salvar outros que sofrem do mesmo destino, o Dr. Morbius arrisca tudo numa aposta desesperada.”

“E embora a princípio tudo pareça um sucesso absoluto, surge uma escuridão que se desencadeia dentro dele. O bem superará o mal – ou Morbius sucumbirá aos seus novos e misteriosos desejos?”

Nos quadrinhos da Marvel, Morbius é um clássico inimigo do Homem-Aranha. No entanto, assim como Venom, com o passar dos anos, ele foi transformado em algo mais próximo de um anti-herói.

Morbius está em exibição nos cinemas brasileiros.