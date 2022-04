Diretor de Nosferatu quer astro de Homem-Aranha no remake

O diretor Robert Eggers está desenvolvendo um remake de Nosferatu, clássico do expressionismo alemão, que adapta livremente o romance de Bram Stoker, Drácula.

Eggers revelou que quer Willem Dafoe, o Duende Verde dos filmes do Homem-Aranha, no remake. Os dois trabalharam juntos em O Farol.

Eggers recentemente se abriu sobre o remake para o Slashfilm e confirmou que, se o filme realmente acontecer, ele exige que Dafoe faça parte da produção.

“Nosferatu é um filme incrivelmente importante para mim, então sempre está na minha cabeça. Se Willem… se Nosferatu for feito, é melhor Willem estar nele porque eu adoro trabalhar com ele… mas, você sabe, talvez ele interpretasse Ellen? Quem sabe”, disse o diretor.

Anya Taylor-Joy está no elenco

O elenco do remake de Nosferatu, por enquanto, conta apenas com Anya Taylor-Joy, que trabalhou com o diretor Robert Eggers em A Bruxa.

Rumores indicavam que Robert Pattinson era cotado para o papel de Nosferatu, possivelmente reeditando a parceria com Robert Eggers de O Farol.

No entanto, nunca foi confirmado que o ator é mesmo considerado para interpretar o personagem.

O remake de Nosferatu está em desenvolvimento há um bom tempo e pode ser o próximo projeto de Robert Eggers a ser gravado, a não ser que novos problemas de produção adiem novamente as gravações.

Por enquanto, ainda não existe previsão de lançamento para o remake de Nosferatu.