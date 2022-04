Diretor de RoboCop detona filmes da Marvel por falta de sexo

Paul Verhoeven conta com algumas pérolas em sua carreira, como RoboCop, Instinto Selvagem, Showgirls e Elle. O diretor detonou os filmes da Marvel e os recentes do 007 por não terem sexo.

“O sexo é a essência da existência”, disse Verhoeven ao The Times. “Sem ele, não há mais espécies. Então, por que isso é um grande segredo? Há uma nova pureza. A sexualidade foi retirada dos filmes. Nos anos 1970, você poderia falar sobre isso. Mas você chega agora, décadas depois, e esses filmes não são mais possíveis. Seria muito difícil fazer um filme como Showgirls ou Instinto Selvagem agora”.

O diretor continuou, referindo-se especificamente aos filmes da Marvel e de James Bond.

“Às vezes [filmes sobre bater e explodir] são divertidos, mas a narrativa não diz nada sobre nós agora”, continuou ele. “Eu não vejo nenhum outro pensamento nos filmes da Marvel ou Bond. Sempre houve sexo em Bond! Eles não mostravam um seio, ou o que quer que fosse. Mas eles faziam um pouco de sexo. Eu voltaria à realidade. Carros não saltam pelo céu”.

Os heróis da Marvel que mais apareceram no MCU vão te surpreender

O Universo Cinematográfico Marvel (MCU) já está gigantesco, com mais de 20 filmes, sem falar nas séries do Disney+. Um fã criou um gráfico com os 15 personagens que mais apareceram em tela e o resultado é surpreendente.

No Reddit, o usuário LeoJimenez217 publicou um gráfico contabilizando quantos segundos cada personagem apareceu em tela, levando em conta somente as produções em live-action.

Já era esperado que o Homem de Ferro estaria no topo, mas as outras posições são inesperadas.

Tony Stark está em primeiro com 21.525 segundos, seguido pelo Homem-Aranha, com 15.030 segundos. O Capitão América está em terceiro, com 14.685 segundos.

Para a surpresa de todos, Loki está em quarto, com 12.585 segundos, tendo aparecido até mais que o Thor, que tem 12.420.

Filmes e séries da Marvel podem ser assistidos pelo Disney+. Clique aqui para assinar o serviço de streaming. Veja abaixo o gráfico completo.