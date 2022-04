Diretor de Shazam quer passar longe de Superman e Liga da Justiça; veja o motivo

David F. Sandberg comandou os dois filmes de Shazam e até inseriu uma participação especial do Superman no primeiro filme. Apesar disso, ele quer passar longe de filmes do herói e da Liga da Justiça.

Em uma recente sessão de perguntas e respostas no Instagram, o diretor de Shazam discutiu outros filmes que gostaria de fazer para a DC.

Durante uma queda de energia na casa do diretor, Sandberg respondeu a perguntas de seus seguidores nas redes sociais e, quando foi questionado sobre seu desejo de dirigir um futuro filme da Liga da Justiça o diretor respondeu:

“Acho que seria algo grande demais para mim. Muitas expectativas”.

Já ao ser perguntado sobre qual filme da DC ele gostaria de comandar, David F. Sandberg respondeu:

“Em determinado ponto eu teria dito Superman, mas quando há tantas diferentes expectativas e fãs devotos, você acaba decepcionando alguém, não importa o que fizer. Ver como as pessoas reagem a coisas como Os Últimos Jedi me faz querer ficar longe de coisas assim”.

Veja os prints das respostas no Instagram, abaixo.

Shazam! 2 chega em 2023 no cinema

Shazam! Fúria dos Deuses é a continuação do filme de 2019.

Zachary Levi retornará como o super-herói Shazam e Asher Angel como seu alter ego adolescente, Billy Batson. As novidades do elenco são Lucy Liu como a vilã Kalypso e Helen Mirren como Héspera, a irmã de Kalypso, além da mencionada Rachel Zegler.

David F. Sandberg volta para dirigir Shazam! 2, com roteiro de Henry Gayden. Peter Safran está produzindo com sua empresa, a Safran Company.

Shazam! Fúria dos Deuses (ou Shazam! 2), da DC, estreia em 16 de dezembro de 2022.