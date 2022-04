Diretor de Sonic 2 comenta crossover com Super Smash Bros no cinema

Jeff Fowler, diretor do recém-lançado Sonic 2, falou em uma nova entrevista ao portal Comic Book sobre a possibilidade de um crossover futuro entre seu projeto e Super Smash Bros.

A franquia de games Super Smash Bros, da Nintendo, já está por aí desde 1999 e inclui cinco games até agora. O jogo de luta consiste em uma luta entre vários personagens do estúdio, de Super Mario e Donkey Kong a Pikachu e Kirby.

Personagens de fora da Nintendo também foram incluídos os jogos mais recentes, incluindo, claro, o Sonic, que é da SEGA. Agora, os fãs de ambas empresas sonham em ver o crossover acontecer também nos cinemas, disse que é algo difícil de acontecer, mas que espera que possa ser feito.

Em suas palavras: “Nada me deixaria mais feliz do que simplesmente jogar todos os personagens em um battle royale e fazer uma grande coisa com Smash Bros. Isso provavelmente exigiria algum trabalho dos advogados antes que isso pudesse acontecer. Colocar Mario e Sonic no ringue… quero dizer, todo mundo estaria morrendo para que isso aconteça, certo? Isso é simplesmente clássico.”

Como o próprio cineasta disse, os obstáculos são muitos, mas parece algo que está dentro de seus planos. No entanto, nada foi confirmado até o momento.

Mais sobre Sonic 2: O Filme

Sonic 2 acontece logo após os eventos do primeiro filme. O ouriço decidiu ficar em Green Hills e agora quer ser um herói, como é mostrado no trailer.

Apesar de se atrapalhar quando os assuntos são mais humanos, Sonic será a esperança de todos quando o Dr. Robotnik retornar.

“O ouriço favorito de todo o mundo está de volta para uma incrível aventura em Sonic 2: O Filme. Após ficar em Green Hills, Sonic quer provar que tem o necessário para ser um herói de verdade. Seu teste virá com o retorno do Dr. Robotnik, dessa vez com um novo parceiro, Knuckles, à procura de uma esmeralda com o poder de destruir civilizações.

Sonic se junta ao seu próprio coadjuvante, Tails, e juntos embarcarão em uma jornada pelo mundo para encontrar a esmeralda, antes que ela caia em mãos erradas”, diz a sinopse do filme.

A direção é de Jeff Fowler. O cineasta retorna com o elenco de ames Marsden, Ben Schwartz dublando Sonic, Tika Sumpter, Natasha Rothwell, Adam Pally e Jim Carrey.

Os novos rostos ou vozes de Sonic 2 são de Shemar Moore, Idris Elba dublando Knuckles, e Colleen O’Shaughnessey dublando Tails.

Sonic 2: O Filme está em exibição nos cinemas.