Diretor e estrela de Preciosa fazem as pazes após briga de 13 anos

O diretor Lee Daniels e a comediante Mo’Nique oficialmente reconciliaram-se depois de terem brigado publicamente por anos. Os dois trabalharam juntos em Preciosa.

Os dois fizeram as pazes em Nova York, durante o evento Mo’Nique and Friends: April Fools’ Day with the Queen of Comedy.

“Sinto muito por te machucar de qualquer maneira que eu fiz”, disse Daniels a Mo’Nique no palco antes de girar em direção à multidão. “E ela era minha melhor amiga – minha melhor amiga. Preciosa foi Deus trabalhando, através de nós dois”.

Eles ficaram sem se falar por 13 anos, aponta o Deadline e parece que agora deixaram as mágoas de lado.

Entenda a briga entre o diretor e estrela de Preciosa

Mo’Nique ganhou o Oscar de melhor atriz coadjuvante em 2010 por seu trabalho em Preciosa, mas depois falou contra Daniels e outras celebridades. O Deadline informou que Mo’Nique acusou Daniels, Oprah Winfrey e Tyler Perry de colocá-la “na lista negra” porque ela não promoveria o filme durante a temporada de premiações.

Ela refletiu sobre uma conversa com Daniels em entrevista ao The Hollywood Reporter em fevereiro de 2015, dizendo:

“Recebi um telefonema de Lee Daniels talvez seis ou sete meses atrás”, disse Mo’Nique. “E ele me disse: ‘Mo’Nique, você foi colocada na lista negra’. E eu disse: ‘Fui colocada na lista negra? Por que?’ E ele disse: ‘Porque você não jogou o jogo.’ E eu disse, ‘Bem, que jogo é esse?’ E ele não me deu nenhuma resposta”.

Mo’Nique disse ao THR na época que “recebeu muitas críticas” por não participar daquela temporada de premiações e, após o sucesso do filme, ela não viu o tipo de aumento salarial que esperava.

Daniels, Perry e Winfrey negaram as alegações, com Daniels dizendo em um comunicado ao THR que as “exigências de Mo’Nique em Preciosa nem sempre estavam alinhadas com a campanha. Isso originou seu relacionamento com a comunidade de Hollywood”.

Preciosa atualmente pode ser assistido no Amazon Prime Video.