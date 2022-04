Diretor explica como Doutor Estranho 2 difere de Homem-Aranha 3

Em entrevista com o Fandango, o diretor Sam Raimi explicou como a abordagem de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) difere de Homem-Aranha: Sem Volta para Casa (Homem-Aranha 3).

Existem ideias um pouco diferentes quanto à exploração do multiverso.

“Acho que eu diria que Homem-Aranha: Sem Volta para Casa abriu a ideia de que personagens do multiverso poderiam visitar nosso universo. Mas esta é a primeira vez que os personagens do nosso universo vão para o multiverso e experimentam outros universos.”

Uma nova abordagem

Apesar da nova abordagem, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) também é meio que uma continuação de Homem-Aranha: Sem Volta para Casa (Homem-Aranha 3).

“Então, vai ser uma continuação, mas isso, eu acho, é um dos maiores apelos.”

“Encontrar outras realidades, e como elas rimam com a nossa, ou como elas são completamente opostas, ou variações delas. Acho que é aí que reside o interesse deste filme.”

Sam Raimi prometeu que haverá uma enorme exploração do multiverso.

“O primeiro filme do Doutor Estranho realmente abriu a mente das pessoas, e em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, vamos levar isso adiante. Este filme nos leva a uma jornada por diferentes realidades no multiverso.”

Sam Raimi também é conhecido por ter trabalhado na primeira trilogia do Homem-Aranha, com Tobey Maguire.

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) chega aos cinemas em 5 de maio de 2022.

Filmes e séries da Marvel podem ser assistidos pelo Disney+. Clique aqui para assinar o serviço de streaming.