Diretor sobre críticas negativas de Morbius: “Tenho muito ódio de mim”

O Insider conversou com o diretor Daniel Espinosa recentemente sobre seus pensamentos sobre a reação da crítica sobre Morbius.

Morbius vem sendo bastante criticado, apresentando uma aprovação de apenas 17% no Rotten Tomatoes.

“Quando fiz meu primeiro longa, era um pequeno filme chamado Babylon Disease. Lembro-me de um dia ir para casa no metrô e tomar alguns drinques, então estava um pouco bêbado.”

Daniel Espinosa não se incomoda com as críticas

“Alguém me cutucou e disse: ‘Eu tenho que te dizer o que há de errado com a segunda cena do seu filme’, e eu fiquei tipo: ‘Bem, tudo bem.'”

“O que quero dizer é que é uma coisa estranha fazer algo que é tão público.”

“Olha, eu tenho muito ódio de mim mesmo, então eu tenho muitas críticas ao meu próprio trabalho. Estou sempre tentando me concentrar em ser melhor. Mas também tenho orgulho do que faço. Há partes em todos os meus filmes das quais me orgulho muito.”

Morbius está em cartaz nos cinemas.