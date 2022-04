Diretora de Crepúsculo revela conselho que deu para Pattinson lidar com hate dos fãs

Quando foi anunciado como Edward Cullen em Crepúsculo, Robert Pattinson não teve uma recepção muito boa com os fãs.

O ator ainda estava em início de carreira, mas para muitas pessoas, o problema é que ele não era “bonito o bastante” para o papel.

Em uma entrevista para o podcast The Twilight Effect, a diretora Catherine Hardwicke revelou o conselho que deu para Robert Pattinson na época em que estava recebendo críticas dos fãs de Crepúsculo.

“Rob veio até mim um dia e me mostrou as coisas ruins que estavam dizendo dele na Internet. Ele disse que era horrível.”

“Eu disse para Rob que ele não podia ler tudo aquilo. Ele só precisava se concentrar. Nós tínhamos um plano.”

“Eu prometi que ele teria uma aparência incrível e que todos iam adorar. Disse que ele apenas devia parar de ler aquelas coisas, mas a própria mãe dele tinha enviado.”

Uma escolha questionada

Catherine Hardwicke acrescentou que, durante os testes para o papel de Edward Cullen, vários outros atores de boa aparência foram considerados.

Um deles, curiosamente, era Henry Cavill, que hoje é conhecido por personagens como Superman e Geralt, de The Witcher.

A diretora, no entanto, se interessou por Robert Pattinson porque achou que ele tinha um lado “sobrenatural” que se encaixava com a sua ideia do personagem.

Ela contou ainda que, inicialmente, os executivos do estúdio de Crepúsculo não ficaram muito impressionados com a escolha de Robert Pattinson como Edward Cullen.

No entanto, eles logo começaram a gostar um pouco mais da ideia. O que é curioso é que, embora a atuação de Robert Pattinson em Crepúsculo seja muito questionada até hoje, a escolha se provou bastante popular com os fãs com o passar do tempo.

Filmes de Crepúsculo podem ser assistidos pela Netflix.