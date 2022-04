Doutor Estranho 2 deve superar recorde de Batman em bilheteria de abertura

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) ainda não estreou nos cinemas, mas as primeiras projeções de bilheteria para o mais novo filme da Marvel já foram divulgadas, e é esperado que o projeto alcance a marca dos US$ 200 milhões logo em seu primeiro fim de semana de estreia, o que é mais que o dobro do filme original.

O filme é uma continuação direta aos acontecimentos de Homem-Aranha: Sem Volta para Casa, que chegou aos cinemas em dezembro de 2021 e, além de Peter Parker (Tom Holland), contou com a participação do feiticeiro Doutor Estranho (Benedict Cumberbatch), que segue lidando com as consequências de seus atos neste novo projeto.

O marketing do filme está a todo o vapor, se apoiando não só em ser uma sequência de Homem-Aranha 3, mas também por trazer de volta a Feiticeira Escarlate (Elizabeth Olsen) ao MCU após o sucesso de sua série, WandaVision.

Fora isso, muitos detalhes sobre Doutor Estranho no Multiverso da Loucura permanecem em segredo, mas os fãs esperam ansiosos por grandes participações, incluindo a do Professor X (Patrick Stewart).

A bilheteria de Doutor Estranho 2

Os ingressos para as primeiras sessões já estão à venda e superaram o recorde de pré-vendas de The Batman em 2022, o que ajuda as projeções a serem positivas.

Segundo o Box Office Pro, há uma chance de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura chegar a mais de US$ 200 milhões em seu primeiro fim de semana, mas mesmo sua previsão mínima ainda é um valor alto, na casa dos US$ 165 milhões. Se qualquer uma das previsões estiver correta, doutor Estranho 2 ultrapassará facilmente The Batman, que teve uma abertura de US$ 134 milhões nos cinemas.

Em seu primeiro filme, lançado em 2016, a abertura foi de US$ 85 milhões em 2016, mas agora o personagem é muito mais conhecido e há uma grande hype em torno do novo longa, o que pode ajudá-lo a dobrar sua bilheteria original.

Confira o trailer de Doutor Estranho 2 logo abaixo:

Doutor Estranho 2 chega em breve aos cinemas

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) é um vindouro filme de super-herói com base nos quadrinhos do Doutor Estranho da Marvel Comics.

Produzido pelo Marvel Studios e distribuído pela Walt Disney Studios Motion Pictures, o longa-metragem é a sequência de Doutor Estranho (2016) e parte do MCU.

O filme é dirigido por Sam Raimi a partir de um roteiro escrito por Jade Bartlett e Michael Waldron, e estrelado por Benedict Cumberbatch como Stephen Strange, ao lado de Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Rachel McAdams, Chiwetel Ejiofor e Xochitl Gomez.

No filme, Doutor Estranho desencadeia um mal indescritível ao enfrentar um amigo que virou inimigo.

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (ou Doutor Estranho 2) estreia nos cinemas em 5 de maio de 2022.

