Doutor Estranho 2 expõe verdade sobre a Feiticeira Escarlate

Capitão América: Guerra Civil mentiu sobre a Feiticeira Escarlate, mas Doutor Estranho no Multiverso da Loucura revelará a verdade!

Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) está desde a Fase 2 no Universo Cinematográfico da Marvel (MCU), mas só agora, na Fase 4, assume um papel de destaque na franquia, com a série WandaVision e, agora, um papel de co-protagonista no novo blockbuster de Sam Raimi.

Capitão América: Guerra Civil, no entanto, lançou a ideia de Wanda ser uma vilã, onde sua incapacidade de controlar seu poder contribuiu para a introdução dos Acordos de Sokovia, mas Doutor Estranho 2 dará um arco de redenção para a personagem injustiçada pelos roteiros passados.

Com isso, o novo filme poderá provar que a Feiticeira Escarlate é uma heroína, e não uma ameaça, como a mentira contada em Capitão América: Guerra Civil.

No entanto, há ainda uma outra suposição, na qual Wanda abraçará seu lado vilão em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Para descobrir qual das duas teorias é a verdadeira, precisaremos assistir ao filme.

Doutor Estranho 2 chega em breve nos cinemas

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) é um vindouro filme de super-herói com base nos quadrinhos do Doutor Estranho da Marvel Comics.

Produzido pelo Marvel Studios e distribuído pela Walt Disney Studios Motion Pictures, o longa-metragem é a sequência de Doutor Estranho (2016) e parte do MCU.

O filme é dirigido por Sam Raimi a partir de um roteiro escrito por Jade Bartlett e Michael Waldron, e estrelado por Benedict Cumberbatch como Stephen Strange, ao lado de Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Rachel McAdams, Chiwetel Ejiofor e Xochitl Gomez.

No filme, Doutor Estranho desencadeia um mal indescritível ao enfrentar um amigo que virou inimigo.

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (ou Doutor Estranho 2) estreia nos cinemas em 5 de maio de 2022. Clique aqui para assinar o Disney+ e conferir as produções da Marvel.