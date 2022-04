Doutor Estranho 2 tem conexão com famosa história dos X-Men

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) se aproxima dos cinemas e pode ser que tenha uma grande conexão com uma famosa história dos X-Men: Dinastia M.

Nos trailers do filme da Marvel, em determinado momento vemos Stephen Strange e America Chavez se desfazendo em cubos.

Isso inicialmente parece algo como o que vimos no primeiro Doutor Estranho, quando a Anciã manda o espírito do protagonista em uma viagem astral.

Mas o efeito que vemos nas prévias de Doutor Estranho 2 é bem similar ao visto em Dinastia M, o que indica que veremos magia do caos no filme e que a Feiticeira Escarlate pode, de fato, brigar contra o Mago Supremo.

Veja uma página de Dinastia M e o efeito visto em Doutor Estranho 2, abaixo.

Doutor Estranho 2 chega em breve nos cinemas

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) é um vindouro filme de super-herói com base nos quadrinhos do Doutor Estranho da Marvel Comics.

Produzido pelo Marvel Studios e distribuído pela Walt Disney Studios Motion Pictures, o longa-metragem é a sequência de Doutor Estranho (2016) e parte do MCU.

O filme é dirigido por Sam Raimi a partir de um roteiro escrito por Jade Bartlett e Michael Waldron, e estrelado por Benedict Cumberbatch como Stephen Strange, ao lado de Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Rachel McAdams, Chiwetel Ejiofor e Xochitl Gomez.

No filme, Doutor Estranho desencadeia um mal indescritível ao enfrentar um amigo que virou inimigo.

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (ou Doutor Estranho 2) estreia nos cinemas em 5 de maio de 2022.

Clique aqui para assinar o Disney+ e conferir as produções da Marvel.