Doutor Estranho 2 tem conexão misteriosa com Eternos

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) conta com uma misteriosa conexão com Eternos, que pode ser vista em um dos trailers do filme da Marvel.

Em uma prévia divulgada pelo estúdio, podemos ver a Feiticeira Escarlate em uma espécie de castelo, ou algo assim. Atrás dela vemos uma parede bastante peculiar.

Nessa parede podemos ver símbolos muito parecidos com aqueles presentes na nave dos Eternos e também nos trajes deles. Os símbolos também aparecem na forja onde eles foram criados.

Tendo em vista a participação dos Eternos na História da humanidade, é possível que existam referências a eles nesse filme.

No entanto, é improvável que qualquer um deles apareça, tendo em vista que a maioria saiu da Terra no fim do filme.

Veja a imagem de Doutor Estranho 2, abaixo.

Mais sobre Doutor Estranho 2

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) é dirigido por Sam Raimi, que também trabalhou na primeira trilogia do Homem-Aranha.

O roteiro é desenvolvido por Michael Waldron, conhecido por Rick and Morty e Loki, série da Marvel que teve lançamento no Disney+.

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) chega aos cinemas em 5 de maio de 2022.

Filmes e séries da Marvel podem ser assistidos pelo Disney+. Clique aqui para assinar o serviço de streaming.