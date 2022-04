Dwayne Johnson pode estrelar filme de It Takes Two

De acordo com a Variety, Dwayne Johnson pode estrelar uma adaptação de It Takes Two para o Amazon Prime Video.

Já está confirmado que Dwayne Johnson será um dos produtores do projeto, o que poderia levar o astro a também fazer parte do elenco.

Vale destacar que, por enquanto, ainda não existe acordo para que o ator realmente estrele It Takes Two, embora exista essa possibilidade.

Jogo muito popular

It Takes Two é um aclamado jogo que recebeu vários prêmios desde o seu lançamento. Na história, um casal passa por um processo de divórcio até que eles ficam presos dentro dos bonecos de sua filha.

Como esses bonecos, eles precisam passar por diversos desafios enquanto também começam a se entender novamente.

Ainda não está claro se a adaptação de It Takes Two será um live-action ou uma animação, enquanto também é possível que misture esses dois estilos.

Por enquanto, ainda não existe previsão de lançamento para a adaptação de It Takes Two, do Amazon Prime Video.