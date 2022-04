E o trailer? Chris Hemsworth começa divulgação de Thor: Amor e Trovão

A Marvel ainda não lançou o trailer de Thor: Amor e Trovão (Thor 4), mas parece que a divulgação com os astros do filme já vai começar.

Em publicação no Instagram, Chris Hemsworth confirmou que já vai começar a turnê do filme, com ele, o diretor Taika Waititi e Tessa Thompson juntos para promover o longa-metragem.

“Uma longa turnê de imprensa para Thor: Amor e Trovão com esses dois humanos maravilhosos. Um dia cheio de loucura e coisas hilárias. Preparem-se pessoas, esse filme vai ser doido!!”, escreveu Chris Hemsworth.

Na foto vemos o trio sentado em cadeiras dobráveis. Confira a publicação de Chris Hemsworth, abaixo.

Mais sobre Thor: Amor e Trovão

O elenco de Thor: Amor e Trovão (Thor 4) é estrelado por Chris Hemsworth, Natalie Portman e Tessa Thompson.

O ator Christian Bale interpreta o principal vilão, Gorr, o Carniceiro dos Deuses, enquanto Russell Crowe também participa como Zeus.

Thor: Amor e Trovão (Thor 4) chega aos cinemas em 7 de julho de 2022.

Filmes e séries da Marvel podem ser assistidos pelo Disney+. Clique aqui para assinar o serviço de streaming.