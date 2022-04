Encanto: Detalhe sinistro no quarto de Isabela é encontrado

Alerta de spoilers

Isabela é retratada durante a maior parte de Encanto como alguém que tem a vida perfeita. No entanto, mais para o fim do filme, descobrimos que esse não é bem o caso e há um detalhe sinistro no quarto dela que se encaixa com isso.

No livro Art of Encanto, a diretora de arte de ambientes do longa-metragem da Disney, ela explicou os detalhes que compõem o quarto da irmã de Mirabel.

Ela é uma personagem que se sentiu presa, durante toda à vida, às pressões familiares e à aparente vida perfeita dela. Os tons rosa do quarto refletem essa imagem de princesa dela.

“Um exemplo de elementos que a fazem se sentir presa são as cortinas que a cercam”, diz a diretora de arte no livro.

Portanto, enquanto o público via Isabela cercada por belas cortinas de flores, isso tinha um significado muito diferente para a personagem.

Encanto está no Disney+

Encanto é uma animação dirigida por Byron Howard e Jared Bush. O roteiro teve desenvolvimento por Charise Castro Smith, Lin-Manuel Miranda e Jared Bush.

Confira abaixo uma sinopse da animação de grande sucesso.

“Encanto conta a história dos Madrigal, uma família extraordinária que vive escondida nas montanhas da Colômbia, em uma casa mágica, em uma cidade vibrante, em um lugar maravilhoso conhecido como Encanto.”

“A magia deste Encanto abençoou todos os meninos e meninas da família com um dom único, desde superforça até o poder de curar. Todos, exceto Mirabel.”

“Mas, quando ela descobre que a magia que cerca o Encanto está em perigo, Mirabel decide que ela, a única Madrigal sem poderes mágicos, pode ser a última esperança de sua família excepcional.”

Encanto está agora disponível no Disney+. Clique aqui para assinar o serviço de streaming.