Escolha ou Morra: Explicamos o final do terror da Netflix

Alerta de spoilers

Escolha ou Morra gira em torno de Kayla, uma jovem que começa a jogar um jogo, que logo começa a afetar as coisas ao redor dela, colocando em risco não apenas a sua vida, como as das pessoas ao redor dlea.

Kayla é forçada a jogar até o fim e, no último ato do filme, descobrimos a verdade por trás do jogo, intitulado CURS>R.

Kayla e o seu amigo, Isaac, encontram uma antiga fita de vídeo que esclarece a criação do jogo. Os espectadores veem Beck, o desenvolvedor do jogo, experimentando em uma pessoa não nomeada.

Beck explica que descobriu o significado por trás dos símbolos amaldiçoados e os converteu em um programa de 8 bits, permitindo que ele controlasse as pessoas e seus arredores através do jogo.

As pessoas que jogam são conhecidas como “amaldiçoadas”, e Beck se beneficia dos danos infligidos a elas. Assim, é evidente que Beck estava por trás de tudo o tempo todo.

Manipulada desde o começo

Além disso, nas cenas finais, os espectadores descobrem que Beck está por trás da empresa obscura conhecida como Kismet, que empregou Kayla. Portanto, está implícito que Beck estava observando Kayla por um tempo.

No final, a manipulação de Beck leva Kayla a entrar no jogo e sugere que ele fez um grande esforço para descobrir alguém digno de controlar os símbolos amaldiçoados.

Sua conversa final com Kayla confirma que os dois controlarão ‘CURS>R’ juntos no futuro.

Escolha ou Morra está disponível na Netflix.