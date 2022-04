Estrelas de The Big Bang Theory se juntam para novo filme

Estrelas de The Big Bang Theory, Mayim Bialik e Simon Helberg se juntam novamente para As They Made Us.

O longa-metragem é dirigido por Mayim Bialik, que também escreveu o roteiro.

A história gira em torno de Abigail, uma mulher que lentamente aprende a lidar com a morte de seu pai.

Simon Helberg interpreta o irmão da personagem principal, Nathan.

Novo trabalho juntos

Em uma entrevista com a Variety, Mayim Bialik explicou que escreveu o papel especificamente para o seu colega de The Big Bang Theory.

No entanto, ela inicialmente não acreditava que ele fosse aceitar fazer parte do projeto.

“Foi muito, muito especial trabalhar com Simon. Eu basicamente escrevi esse personagem com ele em mente, mas nunca pensei que ele fosse aceitar.”

“Foi muito importante contar com alguém que me conhecesse quando meu pai faleceu. Foi como ter um amigo me acompanhando.”

Ainda não há data de lançamento para As They Made Us no Brasil.

Enquanto isto, The Big Bang Theory, com Mayim Bialik e Simon Helberg, está agora disponível pela HBO Max.