Eternos, da Marvel, ganha prêmio de melhor filme LGBT

Filme da Marvel, Eternos se destacou no Prêmio GLAAD Media, voltado para produções que envolvem temas LGBT.

Eternos venceu na categoria de Melhor Filme do Prêmio GLAAD Media, superando Todos Estão Falando Sobre Jamie, A Família Mitchell e a Revolta das Máquinas, Tick, Tick… Boom! e Amor, Sublime Amor.

Eternos recebeu elogios por ter sido a primeira produção da Marvel a trabalhar abertamente com temas LGBT.

No entanto, a recepção em geral de Eternos não foi muito positiva, com o longa-metragem sendo considerado um dos mais fracos do MCU.

Filme de Chloé Zhao

Ainda assim, Eternos teve um resultado satisfatório em bilheteria, ganhando destaque especialmente depois de chegar ao catálogo do Disney+.

Eternos teve direção de Chloé Zhao, conhecida por Nomadland.

Eternos está no catálogo do Disney+.

