Explicamos a criatura gigante vista no trailer de Thor 4

A Marvel lançou o trailer de Thor: Amor e Trovão (Thor 4) e não mostrou o vilão do filme. Uma cena em específico, no entanto, mostra o poder do antagonista, vivido por Christian Bale.

Em determinado momento do trailer, vemos o cadáver de uma criatura gigantesca. Thor e Korg olham para ele, em uma recriação quase exata de um quadro da história em quadrinhos Thor: O Deus do Trovão – O Carniceiro dos Deuses.

Trata-se do cadáver de Falligar, um deus conhecido de Thor, que era o campeão do Torneio dos Imortais.

Nas HQs, o deus do trovão chega a dizer que Falligar costumava resistir buracos negros somente por diversão, mas acaba sendo morto por Gorr, o Carniceiro dos Deuses.

É muito provável que, no filme, ele também tenha sido morto pelo vilão, que será interpretado por Christian Bale. Assim, podemos ver que Thor realmente está correndo perigo.

Veja uma comparação da cena nos quadrinhos e em Thor 4, abaixo.

Mais sobre Thor: Amor e Trovão

‎”O filme mostra Thor (Chris Hemsworth) em uma jornada diferente de tudo o que ele já enfrentou – uma busca pela paz interior. Mas sua aposentadoria é interrompida por um assassino intergaláctico conhecido como Gorr, o Carniceiro dos Deuses (Christian Bale), que busca a extinção dos deuses”, começa a sinopse.

“Para combater a ameaça, Thor pede a ajuda da ‎r‎ainha Valquíria (Tessa Thompson),‎‎ Korg (Taika Waititi) e da ex-namorada Jane Foster (Natalie Portman), que – para surpresa de Thor – inexplicavelmente empunha seu martelo mágico, Mjolnir, como a Poderosa Thor. Juntos, eles embarcam em uma aventura cósmica angustiante para descobrir o mistério da vingança de Gorr e pará-lo antes que seja tarde demais”, continua a sinopse. ‎

O elenco de Thor 4 conta com Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tessa Thompson, Taika Waititi, Christian Bale e Russell Crowe.

Thor: Amor e Trovão (Thor 4) chega aos cinemas em 7 de julho de 2022. O trailer pode ser visto abaixo.

