Explicamos o final de Ainda Estou Aqui, da Netflix

Ainda Estou Aqui, novo filme de drama e romance da Netflix, conta com direção de Arie Posin e os astros Joey King (A Barraca do Beijo) e Kyle Allen (O Mapa das Pequenas Coisas Perfeitas) como o casal principal.

Mas antes de continuar lendo, um alerta: essa matéria contém spoilers de Ainda Estou Aqui!

O projeto foi lançado no dia 08 de abril na plataforma de streaming e já está dando o que falar: dentre os espectadores, a maioria dos comentários revela o quão emocionante o filme é, já que trata do efeito do luto na psique humana.

No início do filme, Tessa e seu namorado sofrem um acidente, e após a garota acordar voltamos 138 dias na história para descobrir o que levou o casal a este acontecimento, e como ela lidará com tudo o que se passa em seguida.

O que acontece no filme?

Tessa e seu namorado, Skyler, sofrem um acidente. Ela acorda em uma cama de hospital e descobre que teve uma lesão grave, e sua mente não está em perfeito estado. Skyler, no entanto, não resistiu.

Ela experimenta fenômenos estranhos, como ter contato com o espírito de Skyler, e acaba contando seus relatos para Doris, uma mulher que está escrevendo um livro sobre vida após a morte.

O filme volta alguns meses no passado para mostrar como Tessa e Skyler se conheceram, tal como o curto relacionamento que tiveram, dentre idas a cinemas, lanchonetes e hotéis abandonados. Enquanto isso, no presente, Tessa segue em busca de um encerramento para sua relação com Skyler, que se comunica com ela do reino intermediário.

O que é o reino intermediário?

A história se baseia no conceito de “entre”, o espaço em que vagamos entre a vida e a morte. Doris é uma especialista em sobrenatural e explica a Tessa sobre as conexões que Styler está tentando fazer com ela. Tessa tenta se conectar com Skyler, mas Doris avisa que ela pode ficar para sempre presa para sempre neste espaço intermediário.

“Muitas culturas afirmam que a alma do falecido vaga pela terra por um tempo antes de deixar o reino. O conceito de comunicação pós-morte é bastante antigo – e há muitos relatos de tais experiências ao redor do mundo. Experimentar o fenômeno implica que as pessoas vejam, ouçam ou sintam a presença de seus entes queridos falecidos no reino dos vivos. Você pode sentir o cheiro de sua colônia ou ter visões delirantes, ou os mortos podem aparecer em seus sonhos”, descreve o site The Cinemaholic.

Tessa está morta ou viva?

Após algumas situações complicadas, Tessa fica ainda mais desesperada para falar com Skyler pela última vez, mesmo sabendo dos perigos. A garota tem uma experiência de quase morte quando o espírito de Skyler assume o controle do carro, levando Tessa e sua amiga Shannon para o local do acidente, mas a garota desmaia na estrada.

O espírito de Tessa sai de seu corpo para se encontrar com Skyler e, juntos, eles transitam entre lugares e memórias em que poderiam viver finais felizes, mas Tessa acorda na cama do hospital, como se tivesse acordado de um sonho.

Ela está viva e querendo viver, decidida a se dedicar à fotografia mais do que nunca.