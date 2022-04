Explicamos o final de Furioza, da Netflix

Atenção: essa publicação contém spoilers do final de Furioza.

Furioza, novo filme thriller de gângster da Netflix, é um trabalho do diretor polonês Cyprian T. Olencki e já está disponível na plataforma de streaming.

O longa acompanha o médico Dawid, que é irmão de um notório líder de gangue. Ele vive uma vida discreta e longe de sua família enquanto se esforça para lidar com uma tragédia passada.

No entanto, após se reencontrar com sua antiga namorada, Dzika, a vida de Dawid muda e ele se envolve cada vez mais no caso da gangue, enquanto leva uma vida dupla como informante da polícia.

Entenda o filme e seu final logo abaixo:

O enredo de Furioza

Dzika deixou sua gangue após seu irmão, Daro, morrer em um confronto com uma gangue rival. Ela agora trabalha para a policial com o policial Bauer e estão atrás de Kaszubian para conseguir informações sobre uma rede de drogas, que está relacionada a hoolingans, fãs violentos de esportes. Kaszubian morre misteriosamente e Dawid promete justiça.

Quem matou Kaszubian?

Inicialmente, assim como o resto da gangue, o filme induz o espectador a acreditar que o Homem-Formiga matou Kaszubian, já que eles eram arqui-inimigos. No entanto, descobrimos que o Homem-Formiga na verdade tinha muito respeito pelo ex-líder da gangue rival, provando sua inocência.

As imagens da câmera de segurança mostram Golden como o verdadeiro assassino. O vídeo é levado para a polícia e Dzika também o vaza entre as gangues.

Golden está vivo ou morto?

Após ser revelado que Golden é o assassino de Kaszubian, os membros da gangue dirigem-se ao clube XOXO para enfrentá-lo e o próprio Dawid queria matá-lo, mas seus amigos o convencem a se manter como um cidadão íntegro.

Mas os demais membros da Furioza se encarregam de matá-lo no lugar de Dawid, esfaqueando-o até o fim.

O que acontece com Dawid e Dzika?

Eles namoraram 10 anos antes da história do filme e, agora, se aproximaram novamente, compartilhando até alguns momentos íntimos.

Após a morte de Golden, a maioria dos membros do Furioza vai para a prisão e Dzika deixa seu trabalho na polícia para viajar com Dawid, Kamila e Zuzia, que é interrompida por um hooligan o esfaqueia Dawid no estômago, em vingança.

O filme volta então para a cena inicial, na qual Dawid caminha em direção ao mar. O filme não deixa claro se ele morre ou não, cabendo unicamente à interpretação do espectador se ele conseguiu viver um futuro feliz com Dzika ou se sua vida acaba por aqui.

Furioza já está disponível na Netflix.