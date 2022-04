Explicamos o final de O Submarino, da Netflix

O Submarino é a mais nova série turca da Netflix, spin-off do sucesso Noite Adentro que acompanha a história de Arman e os demais pesquisadores que estão a bordo de um submarino para uma importante missão enquanto o Sol está matando a todos.

A temporada terminou com Arman revelando à tripulação que Umut deixou o poder subir a cabeça e, por isso, precisou ser dispensado de sua posição como comandante.

Também é descoberto que o pai de Arman ainda está vivo, e que ele não só já estava ciente da catástrofe como usou seu dinheiro e influência para benefício próprio.

A série tem grandes chances de ser renovada para uma segunda temporada, mas enquanto isso não acontece, entenda o final de O Submarino:

Entendendo a história de O Submarino

O Submarino acompanha a história de Arman Kaya, um homem que viveu na Turquia buscando distância de seu pai, Asil Kaya, que é considerado como uma das pessoas mais poderosas do mundo por sua riqueza. Uma ex-namorada chamada Defne Eren entra em contato com Arman para lhe oferecer um emprego como explorador da Fossa de Erebus, projeto financiado pelo pai de Arman. Ele hesita, mas acaba concordando eventualmente.

Enquanto isso, em Adana, Hatice Celik é uma oficial de inteligência que descobriu que a polaridade do sol mudou. Isso está fazendo que o sol libere raios gama mortais, mas sua descoberta não conseguiu autorização para ser divulgada ao público. Mesmo assim, o noivo de Dafne deixa com eles um vídeo que mostra essa descoberta, dando ao grupo a oportunidade de se esconderem.

Eles acabam a bordo do submarino Yakamoz S-245, onde ficam a salvo dos efeitos do sol durante o dia, mas logo descobrem que isso pode não ser o suficiente para permanecerem vivos.

Umut e Arman não concordam e, como Umut assumiu a liderança do navio, acabou definindo os próximos passos da equipe, que incluía o cultivo de alimentos, já que os raios do sol também havia danificado todos os alimentos disponíveis.

Eles encontram Hatice Celik, que está foragida desde que seus superiores tentaram prendê-la após sua descoberta e, na tentativa de ajudar, ela entrega alguns segredos do ex-comandante do submarino, Erenay, que estava trocando mensagens com alguém. Ao mesmo tempo, também é revelado que Dafne estava usando seu computador para passar informações para o “mundo exterior”, embora o filme nunca revele com quem ela trocava mensagens.

Umut, que sabia sobre os segredos de Defn, tentou convencer a tripulação do Yakamoz S-245 de que ela e seu ex-comandante não eram confiáveis, e isso estressou Arman que, furioso, tentou agredir Umut, e foi confinado. Arman, no entanto, consegue conquistar a confiança do resto da tripulação e se torna o novo comandante.

Entendendo o final de O Submarino

Celik conseguiu decifrar as mensagens enviadas por Erenay, revelando que estava o tempo todo conversando com o pai de Arma, Asil Kaya, que estava seguro no aeródromo de Diego Garcia, e que queria que seu filho fosse levado até lá.

As cenas finais da temporada sugerem que Erenay e Defne sabiam, o tempo todo, sobre a catástrofe, e que seu único plano era levar Arman para seu pai e mantê-lo a salvo dos efeitos do sol. No entanto, Arman não queria se juntar ao seu pai, e sugere a Yonca que eles levem o submarino até a Noruega, buscando recomeçar a vida longe da influência e dinheiro de Asil.

A Noruega está diretamente conectada aos acontecimentos de Dentro da Noite: no final da 2ª temporada da outra série da Netflix, Arman é visto no cofre de sementes na Noruega e acaba baleado e morto. No entanto, até chegarmos a este ponto da história, muita coisa pode acontecer, e por isso acredita-se que haverá uma segunda temporada de O Submarino.

A Netflix, no entanto, ainda não confirmou ou negou os rumores.