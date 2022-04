Fãs da Marvel estão preocupados com descoberta sobre Morbius

Uma descoberta sobre Morbius deixou os fãs da Marvel preocupados.

Acontece que Madame Teia, uma das próximas adaptações de quadrinhos da Marvel pela Sony, terá roteiro pelos mesmos escritores de Morbius, Matt Sazama e Burk Sharpless.

Como Morbius vem tendo uma recepção desastrosa, os internautas temem que Madame Teia siga o mesmo caminho por ter os mesmos roteiristas.

Madame Teia contará com Dakota Johnson, mundialmente conhecida por ter estrelado Cinquenta Tons de Cinza.

Confira abaixo algumas reações dos fãs.

Mais sobre Morbius

A direção de Morbius é de Daniel Espinosa (Vida) e o roteiro é de Matt Sazama e Burk Sharpless. O elenco é composto por Jared Leto, Matt Smith, Adria Arjona, Jared Harris, Al Madrigal e Tyrese Gibson.

Leia abaixo uma sinopse de Morbius.

“Um dos personagens mais interessantes e conflituosos da Marvel chega ao cinema, com Jared Leto se transformando no enigmático anti-herói Michael Morbius.”

“Gravemente adoecido com um raro distúrbio sanguíneo e determinado a salvar outros que sofrem do mesmo destino, o Dr. Morbius arrisca tudo numa aposta desesperada.”

“E embora a princípio tudo pareça um sucesso absoluto, surge uma escuridão que se desencadeia dentro dele. O bem superará o mal – ou Morbius sucumbirá aos seus novos e misteriosos desejos?”

Nos quadrinhos da Marvel, Morbius é um clássico inimigo do Homem-Aranha. No entanto, assim como Venom, com o passar dos anos, ele foi transformado em algo mais próximo de um anti-herói.

Morbius está em exibição nos cinemas brasileiros.