Fãs da Netflix estão odiando personagem de Ainda Estou Aqui; veja o motivo

Sucesso na Netflix, o drama romântico Ainda Estou Aqui representa para muitos a melhor performance da carreira de Joey King. No filme, a atriz de A Barraca do Beijo dá um show como Tessa, uma jovem que recebe mensagens do namorado morto. Enquanto o longa figura no Top 10 da Netflix, uma das personagens se torna alvo do ódio dos fãs.

“Uma adolescente perde o amor da sua vida em um trágico acidente. Arrasada, a jovem começa a achar que ele está se comunicando com ela do além”, indica a sinopse oficial de Ainda Estou Aqui na Netflix.

Protagonizado por Joey King, Ainda Estou Aqui conta também com Kyle Allen (American Horror Story), Kim Dickens (Fear the Walking Dead) e John Ortiz (O Lado Bom da Vida) no elenco.

O site Cosmopolitan explicou porque os fãs de Ainda Estou Aqui detestam uma personagem do filme da Netflix – veja abaixo.

Por que os fãs de Ainda Estou Aqui odeiam Shannon na Netflix?

A trama central de Ainda Estou Aqui começa quando o casal Tessa e Skylar sofre um grave acidente de carro.

O personagem de Kyle Allen sucumbe aos ferimentos, mas Tessa sobrevive e é internada em um hospital – onde começa a receber mensagens do namorado morto.

Para escapar do hospital e se comunicar melhor com Skylar, Tessa recruta a ajuda da melhor amiga Shannon.

Depois de sua fuga do hospital, Tessa não demora a passar mal novamente, e acaba forçada a retornar à clínica em busca de cuidados urgentes.

Por isso, muitos fãs de Ainda Estou Aqui detonaram a atitude de Shannon, que ajuda a melhor amiga em sua escapada.

“Por que a amiga da Tessa a ajuda a escapar do hospital, mesmo sabendo que ela pode morrer a qualquer momento? Que tipo de amiga é essa?”, comentou uma espectadora nas redes sociais.

Alguns fãs do filme da Netflix também lembraram que, se algo grave tivesse acontecido com Tessa, Shannon poderia ser responsabilizada.

“Se a Tessa morresse após escapar do hospital, a amiga dela poderia ser processada por homicídio”, explicou outro fã do longa.

Para parte dos espectadores, o problema não está em Shannon, mas sim na própria premissa de Ainda Estou Aqui.

“Me desculpem, mas Ainda Estou Aqui é um filme sobre uma garota disposta a morrer por amor. Ela é uma idiota por negligenciar sua saúde por uma pessoa morta. E a melhor amiga ainda assume o risco de vê-la morrer”, condena outro espectador.

Em Ainda Estou Aqui, Shannon é interpretada por Celeste O’Connor, do filme de terror Freaky: No Corpo de um Assassino.

Ainda Estou Aqui está disponível no catálogo brasileiro da Netflix.