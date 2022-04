Fãs dizem que novo filme de Judd Apatow é “um dos piores” da Netflix

Dirigido por Judd Apatow, A Bolha está fazendo sucesso entre a audiência da Netflix. Entretanto, esse sucesso não significa que os assinantes estão gostando do longa. Pelo contrário: nas redes sociais, fãs detonam a comédia. Para muitos, o filme é “um dos piores” da plataforma. Mas afinal: por que A Bolha tem sido alvo de críticas tão pesadas?

O fato de A Bolha garantir apenas 24% de aprovação no Rotten Tomatoes é uma surpresa. Afinal, o cineasta Judd Apatow é conhecido por comandar algumas das comédias mais bem-sucedidas de todos os tempos, como O Virgem de 40 Anos, Ligeiramente Grávidos e Bem-vindo aos 40.

“Divagante e sem graça, A Bolha mistura um elenco de estrelas com piadas banais sobre a indústria do entretenimento e a vida na pandemia”, afirma o consenso do site.

Será que o fracasso crítico de A Bolha indica uma mudança de perspectiva sobre o característico estilo de Judd Apatow? Veja abaixo.

Fãs da Netflix detonam A Bolha nas redes sociais

“O elenco e a equipe de um filme de ação de sucesso quebram as regras durante a quarentena em um hotel de luxo para filmar uma sequência da produção”, afirma a sinopse de A Bolha na Netflix.

A Bolha estreou na plataforma em 1 de abril, e embora tenha conseguido figurar no Top 10 de diversos países, acabou detonado por espectadores e pela crítica especializada.

“É uma paródia dolorosamente sem graça de um filme produzido durante a pandemia”, avalia o site The Hollywood Reporter.

A maioria dos assinantes da Netflix parece ter desaprovado o humor de A Bolha e o estilo de Judd Apatow.

“Esse é o pior filme de alto orçamento já produzido? Nunca me senti tão revoltado por desperdiçar meu tempo com algo assim”, comentou um espectador nas redes sociais.

O consenso entre os assinantes da Netflix indica que A Bolha é um grande “desperdício de tempo”.

“Você já desejou que um dia tivesse mais horas? Assista A Bolha. De alguma forma, o filme faz 2 horas parecerem 4”, opinou outro assinante.

Espectadores também reprovaram o estilo humorístico de Judd Apatow. “Esse filme é realmente uma comédia? Porque eu não dei nem uma risada nos primeiros 30 minutos”, questiona um dos comentários.

Para muitos espectadores, A Bolha é um filme “cringe”, sem graça e completamente desconfortável.

O próprio Judd Apatow já afirmou que a produção de A Bolha pode ter sido “um erro terrível”.

“A minha intenção era apostar 100%, ser burro o suficiente para tentar. Talvez eu tenha criado algo que as pessoas possam gostar, ou cometido um erro terrível”, comentou o cineasta em uma entrevista ao jornal britânico The Guardian.

A Bolha está disponível na Netflix.