Fãs estão amando novo filme de romance com atriz de Barraca do Beijo

Após fazer muito sucesso com a franquia A Barraca do Beijo, Joey King reconquista os fãs da Netflix com o romance Ainda Estou Aqui, um filme emocionante que domina o Top 10 da plataforma. Desde seu lançamento, o longa galgou inúmeras posições no ranking da plataforma, e garantiu o Número 1 em diversos países – incluindo o Brasil.

Produzido pelo cineasta israelense Arie Posin – conhecido pelo romance A Face do Amor – Ainda Estou Aqui tem Marc Klein como roteirista. O longa também é encontrado sob o título original The In Between.

A estreia original de Ainda Estou Aqui aconteceu em fevereiro de 2022. Após estrear na plataforma Paramount+, o filme foi disponibilizado para o público internacional pela Netflix.

Veja abaixo tudo sobre a trama, elenco e reação dos fãs ao novo filme de Joey King na Netflix.

Conheça a trama e o elenco de Ainda Estou Aqui

“Uma adolescente perde o amor da sua vida em um trágico acidente. Arrasada, a jovem começa a achar que ele está se comunicando com ela do além”, indica a sinopse oficial de Ainda Estou Aqui na Netflix.

Embora o longa não tenha sido bem recebido pela crítica especializada, Ainda Estou Aqui não demorou a conquistar o coração dos fãs na Netflix.

Por sua trama romântica, marcada por interessantes aspectos sobrenaturais, o longa já é comparado ao clássico Ghost: Do Outro Lado da Vida.

A história começa quando o jovem casal Tessa e Skyler se envolvem em um grave acidente de carro.

Tessa é hospitalizada com uma grave lesão no coração. Skyler, por sua vez, não resiste aos ferimentos e acaba morrendo.

Pouco após deixar o hospital, a protagonista Tessa começa a receber mensagens do namorado morto – e se envolve em uma tocante jornada em busca de respostas.

Ainda Estou Aqui, como já citamos, é protagonizado por Joey King como a romântica Tessa.

Além de A Barraca do Beijo, a estrela da Netflix está em séries como The Act e filmes como Invocação do Mal.

Skyler, o namorado de Tessa, é interpretado por Kyle Allen, mais conhecido por sua performance na série de terror American Horror Story: Apocalypse.

O elenco de Ainda Estou Aqui conta também com Kim Dickens, de Fear the Walking Dead, e John Ortiz, do filme O Lado Bom da Vida.

Nas redes sociais, fãs de Ainda Estou Aqui não economizam elogios para o filme de Joey King.

“Esse filme Ainda Estou Aqui foi tipo um caminhão passando em cima do meu coração e do meu psicológico”, comentou uma espectadora da Netflix nas redes sociais.

Ainda Estou Aqui, com Joey King e Kyle Allen, está disponível na Netflix. Veja abaixo o trailer do longa.