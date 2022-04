Ficção científica para toda a família estreia na Netflix

Filmes de ficção científica costumam fazer muito sucesso com o público brasileiro da Netflix. Entretanto, a maioria deles é voltado para uma audiência mais madura, com a abordagem de complexas temáticas científicas e sociais. Esse não é o caso de Capitã Nova, o novo lançamento da plataforma que pode ser assistido por toda a família.

Com Maurice Trouwborst na cadeira de diretor, Capitã Nova é uma produção holandesa, ambientada em um futuro não tão distante. O roteiro é do próprio Maurice, junto com Lotte Tabbers.

Sucesso com a crítica especializada, o filme figurou nas categorias mais importantes do CineKid Film Awards, um dos mais importantes festivais de cinema infantil e familiar da Europa.

Já disponível na Netflix, Capitã Nova é uma ótima opção para uma sessão de cinema para a família inteira. Veja abaixo tudo sobre a trama e o elenco do longa.

Conheça Capitã Nova na Netflix

“Em um futuro sombrio, uma piloto precisa voltar no tempo para impedir um desastre global, mas um imprevisto acontece e ela volta a ter doze anos de idade”, afirma a sinopse oficial de Capitã Nova na Netflix.

A trama de Capitã Nova é ambientada no ano de 2050 – quando um desastre ambiental transforma a Terra em um cenário desolado e inóspito.

Em meio ao cataclismo, a piloto de caça Nova decide viajar no tempo para evitar que o desastre aconteça em primeiro lugar.

Porém, um inesperado efeito colateral da jornada acaba transformando Nova em uma criança. A protagonista retorna ao ano de 2025, com apenas 12 anos.

Dessa forma, ninguém leva a missão da Capitã Nova a sério – exceto Nas, uma adolescente que faz de tudo para manter Nova e seu robô voador ADD fora do alcance do Serviço Secreto.

Nesse cenário complicado, Capitã Nova oferece uma interessante questão aos espectadores: será que Nova e Nas conseguirão salvar o futuro da humanidade?

Capitã Nova é recomendado para maiores de 12 anos, e por isso, pode ser uma ótima introdução dos espectadores mais novos ao mundo da ficção científica.

O longa é protagonizado por Kika van de Vijver e Anniek Pheifer. As duas atrizes interpretam Nova em idades diferentes.

Nas, a intrépida adolescente que ajuda Nova em sua jornada, é vivida por Marouane Meftah.

O elenco de Capitã Nova conta também com Hannah van Lunteren (Claire), Joep Vermolen (Koen), Pierre Bokma (Valk), Steef Cuijpers (Dave), Yannick Jozefzoon (Timo) e Ricky Koole (Marjan).

Capitã Nova já está disponível no catálogo brasileiro da Netflix; veja abaixo o trailer do longa.