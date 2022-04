Filha de Vin Diesel fez roteiro de Velozes e Furiosos 10 ser alterado

Já sabemos quem manda em casa!

Vin Diesel divulgou em seu Instagram que sua filha foi a grande responsável por uma mudança impactante no roteiro de Velozes e Furiosos 10, até então chamado de Fast X.

Segundo o próprio astro, o roteiro original de Velozes e Furiosos 10 não incluía Mia, personagem de Jordana Brewster que é a esposa de Brian, do falecido Paul Walker.

No entanto, sua filha foi contra e exigiu que Mia fosse incluída na história, afirmando: “Sem Mia, sem Velozes e Furiosos 10!”.

Confira o texto emocionante:

Mudança no roteiro

“Sim, sua opinião sempre importou. Quando o script de F10 chegou, excluía Mia Toretto… Alguém a quem eu atribuí a irmandade de Dom e Brian… Fiquei tão desapontado que não conseguia ver como poderia continuar… Afinal, eu não teria feito outro Velozes e Furiosos a menos que Brian estivesse de volta no 4… Eu não preciso lembrá-lo das petições que você enviou ao estúdio para o retorno de Letty no final do 5. Nota lateral, você nunca vai acreditar em quem corrigiu o papel muito importante de Mia… minha filha, a Alpha Angel, que disse ao diretor de forma muito clara e honesta: “SEM MIA, SEM VELOZES E FURIOSOS 10!” haha. A ironia, é que no dia em que ela nasceu eu estava filmando com Jordanna e Pablo e foi a Jordanna que contei pela primeira vez… profundo, né?”

“Não há um dia em que eu não queira voltar no tempo, convencer Pablo a não voltar para Los Angeles naquele fim de semana de ação de graças… todo filme de Velozes e Furiosos que eu faço deve sempre honrar meu irmão Pablo. No mundo real, sempre cuidarei da família dele, porque no mundo real ele é família. Quando sua filha me pediu para acompanhá-la até a ilha… eu chorei, e depois fiz isso com orgulho e honra… quando sua mãe me pediu para trazer Brian de volta à tela… bem, eu não preciso dizer o quão a sério eu levei isso. Velozes e Furiosos nunca teria chegado até aqui sem o profundo amor e irmandade entre Dom e Brian, estabelecido em 2001. Sim, estou falando demais, mas caramba, a vida é curta e seu comentário me tocou e atingiu um cordão. Obrigado por acreditar em mim, em nós… não vou descansar até deixar você, ele… e o universo orgulhosos. Todo amor, Sempre.”

Vin Diesel não divulgou no texto qual das filhas, mas pelo contexto parece se tratar de Hania Riley Sinclair, a criança mais velha do astro, que nasceu em 2008, quando o filme Velozes & Furiosos 4 estava sendo gravado.

Seguindo o conselho de sua filha, Mia estará no novo filme e Jordana Brewster foi confirmada no elenco de Velozes e Furiosos 10.