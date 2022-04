Filme com Matt Damon faz sucesso e conquista fãs da Netflix

Considerado um dos atores mais aclamados da atualidade, Matt Damon dá um show em Pequena Grande Vida. Com uma mistura de drama, suspense, comédia e ficção científica, o filme de Alexander Payne está fazendo o maior sucesso na Netflix – confira abaixo tudo que você precisa saber sobre sua trama e elenco.

Pequena Grande Vida estreou na Netflix no início de março de 2022. Desde então, o filme não demorou a figurar no Top 10 de diversos países. No Brasil, o longa garantiu o 2ª lugar no ranking de filmes mais vistos da plataforma.

Além disso, o filme está no 4º lugar entre as produções mais assistidas do streaming – o que representa uma subida de 6 posições desde seu lançamento.

Vale lembrar que Pequena Grande Vida foi lançado originalmente em 2017. Na época, o filme se tornou um fracasso de audiência, mas recebeu grandes elogios da crítica especializada.

Conheça a história de Pequena Grande Vida na Netflix

“O casal Paul e Audrey decide encolher de tamanho para morar numa cidade em miniatura e viver uma vida luxuosa”, indica a sinopse oficial de Pequena Grande Vida na Netflix.

Pequena Grande Vida faz sucesso ao mesclar elementos de vários gêneros do cinema, além de apresentar ao público interessantes metáforas sobre a sociedade moderna e o capitalismo.

A trama de Pequena Grande Vida é ambientada em um futuro próximo, no qual a ciência descobre uma maneira infalível de reduzir o tamanho das pessoas.

Com a implementação comercial do processo, pessoas do mundo inteiro viajam aos Estados Unidos para viver em comunidades-miniatura – onde levam existências luxuosas e economizam recursos.

O enredo de Pequena Grande Vida tem início quando o terapeuta ocupacional Paul, interpretado por Matt Damon, é convencido a passar pelo processo, mesmo a contragosto da esposa Audrey.

Entretanto, Paul não demora a perceber que sua comunidade não é tão perfeita como parece, e que a vizinhança em miniatura carrega consigo segredos monumentais.

Matt Damon e o elenco de estrelas de Pequena Grande Vida

Como citamos acima, Matt Damon interpreta o protagonista de Pequena Grande Vida. Além de viver Paul Safranek no filme de Alexander Payne, o ator é conhecido por performances em longas como Perdido em Marte, Gênio Indomável e Identidade Bourne.

Audrey, a esposa de Paul, é interpretada pela comediante Kristen Wiig. Você, provavelmente, conhece a atriz por filmes como Missão Madrinha de Casamento e Mulher-Maravilha 1984.

Christoph Waltz, de filmes como Django Livre e Bastardos Inglórios, vive o playboy sérvio Dusan Mirkovic.

Hong Chau, de Watchmen, interpreta a ativista vietnamita Ngoc Lan Tran. Por sua performance, a atriz foi indicada ao Globo de Ouro.

O elenco de Pequena Grande Vida conta também com Rolf Lassgard (The Hunters) como o Dr. Jorden Absjornse, o criador da tecnologia de diminuição humana.

Pequena Grande Vida traz participações especiais de atores como Joaquim de Almeida (O Xangô de Baker Street), James Van Der Beek (Dawson’s Creek), Neil Patrick Harris (Matrix Resurrections), Laura Dern (Jurassic Park), Margo Martindale (Mrs. America), Donna Lynne Champlin (Crazy Ex-Girlfriend) e Kerri Kenney-Silver (Reno 911).

Já disponível para usuários brasileiros, Pequena Grande Vida pode ser assistido na Netflix. Veja abaixo o trailer do longa.