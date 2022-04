Filme de ação com final surpreendente faz sucesso na Netflix

Nos últimos anos, a Netflix comprovou o potencial internacional das produções sul-coreanas, entre séries, filmes e documentários. Recém-chegado à plataforma, o filme de ação Yaksha: Operação Implacável não demorou a conquistar os fãs brasileiros. Com tensão do início ao fim, o longa também faz sucesso por seu final surpreendente.

Recomendado para maiores de 16 anos, Yaksha oferece aos assinantes da Netflix uma trama cheia de violência, reviravoltas e inesquecíveis sequências de ação. O filme de espiões é uma produção de Na Hyeon.

Além de conquistar o público da Netflix, Yaksha: Operação Implacável também faz muito sucesso com a crítica especializada. O filme é elogiado por suas cenas de ação, estética e atuação do elenco.

Ou seja: Yaksha é um filme perfeito para uma sessão de cinema em casa. Veja abaixo tudo que você precisa saber sobre sua trama e elenco.

O filme de espiões Yaksha: Operação Implacável conta sua história sob duas perspectivas: a do líder de um time de operações especiais e a de um promotor que deseja fazer justiça a qualquer custo.

“Durante a investigação de uma equipe de operações secretas em um local de alto risco, um promotor exemplar enfrenta uma guerra entre espiões”, afirma a sinopse de Yaksha na Netflix.

Yaksha: Operação Implacável acompanha a trama de Kang-In, o líder de uma organização de espiões que comanda uma ação secreta na cidade de Shenyang.

Frio e calculista, Kang-In atinge seus objetivos usando todos os meios necessários – inclusive a violência.

Enquanto isso, Ji-hoon trabalha como promotor no Distrito Central de Seul. O co-protagonista se orgulha por sempre respeitar a lei, independente do que aconteça.

Porém, após desafiar inimigos influentes, ele acaba rebaixado para uma posição subalterna na promotoria de Shenyang.

Na cidade, Ji-hoon conhece Kang-In, e sem querer, acaba se envolvendo em uma verdadeira guerra de espiões – onde nada é o que parece.

Yaksha faz muito sucesso por sua trama eletrizante, mas o grande diferencial do filme sul-coreano é seu final surpreendente.

O longa é protagonizado por Sol Kyung-gu (Kingmaker) como Kang-In e Park Hae-soo (Round 6) como Ji-Hoon.

Hiroyuki Ikeuchi (Kaitō Yamaneko) também integra o elenco de Yaksha como um espião japonês que se envolve na jornada de Kang-In.

O cantor Jinyoung vive Jeong-dae, o integrante mais jovem do time de operações especiais.

Lee Soo-kyung (Yongsoon) interpreta “A Testemunha”, uma peça essencial para a ação secreta do time de espiões.

O elenco principal de Yaksha: Operação Implacável conta também com Lee El (Inside Man), Song Jae-rim (We Got Married), Jin Kyung (Melancholia) e Choi Won-young (Moonshine).

Yaksha: Operação Implacável já está disponível na Netflix; veja abaixo o trailer.