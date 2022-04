Filme de ação com Nicolas Cage está arrasando na Netflix

Filme de ação com Nicolas Cage, Ajuste de Contas está tendo um ótimo desempenho na Netflix. A gigante do streaming adicionou o longa-metragem ao seu catálogo recentemente.

No momento, Ajuste de Contas aparece em segundo lugar no Top 10 dos filmes mais vistos na Netflix. Já no Top 10 das produções gerais, o longa-metragem está em quinto lugar.

Não espere por uma grande produção em Ajuste de Contas, no entanto. Foi uma das muitas produções de baixo orçamento que Nicolas Cage estrelou nos últimos anos.

Voltando a ficar em alta em Hollywood, o astro deve estrelar menos projetos assim. Ele estará em breve em O Peso do Talento, interpretando uma versão de si mesmo, e também está escalado como Drácula em Renfield.

A história de Ajuste de Contas

O longa acompanha a eletrizante história de Frank, um executor da máfia que, após passar 19 anos na cadeia, é diagnosticado com uma incurável doença terminal.

Após o diagnóstico, Frank é libertado da prisão e ganha a oportunidade de passar os últimos dias de vida como um homem livre.

Entretanto, o protagonista deve escolher entre viver os últimos momentos junto da família ou buscar vingança contra os responsáveis por sua injusta prisão.

Como indica o título do longa, Frank opta pela segunda opção – e se envolve em uma jornada eletrizante, repleta de violência, mentiras e segredos.

Ajuste de Contas, com Nicolas Cage, já está disponível no catálogo brasileiro da Netflix.