Filme explosivo com estrelas da Marvel está no Prime Vídeo

Para quem curte filmes de ação cheios de reviravoltas, Dupla Explosiva 2: E a Primeira-Dama do Crime é uma ótima opção. Protagonizado por astros da Marvel, o longa foi muito prejudicado pela pandemia de Covid-19. Mas agora, ele ganha uma nova chance no catálogo brasileiro do Amazon Prime Video – onde faz sucesso e conquista inúmeros fãs.

Dupla Explosiva 2: E a Primeira-Dama do Crime é uma sequência do eletrizante Dupla Explosiva, lançado em 2017. Misturando ação, comédia e aventura, o longa é uma produção de Patrick Hughes.

Em seu lançamento original, Dupla Explosiva 2 falhou em conquistar a crítica especializada, garantindo apenas 27% de aprovação no Rotten Tomatoes. Entretanto, o longa é garantia de diversão para fãs de ação.

Confira abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama e o elenco de Dupla Explosiva 2: E a Primeira-Dama do Crime no Amazon Prime Video.

Tudo sobre a história de Dupla Explosiva 2: E a Primeira-Dama do Crime

“A dupla estranha mais letal do mundo, acompanhada por uma vigarista internacional, corre pela Europa para deter um vilão desequilibrado”, afirma a sinopse oficial de Dupla Explosiva 2: E a Primeira-Dama do Crime no Prime Video.

Ambientado pouco depois dos eventos do primeiro filme, Dupla Explosiva 2 traz o guarda-costas Michael Bryce prestes a se aposentar.

Entretanto, o sossego do personagem é perturbado pela chegada da golpista Sonia Kincaid, disposta a tudo para reencontrar o marido Darius.

Após resgatarem Darius de um covil de sequestradores, a dupla é recrutada por um agente da Interpol para localizar o perigoso terrorista Aristóteles Papadopoulos – que deseja destruir toda a infraestrutura da Europa.

Nessa jornada perigosa e cheia de reviravoltas, Michael, Sonia e Darius se envolvem em perseguições alucinantes, momentos divertidos e uma chocante batalha final.

Astros da Marvel no elenco de estrelas de Dupla Explosiva 2 no Prime Video

Dupla Explosiva 2: E a Primeira-Dama do Crime se destaca por contar com astros da Marvel nos três papéis principais.

Ryan Reynolds, o Deadpool, interpreta o protagonista Michael Bryce, um guarda-costas mercenário à beira da aposentadoria.

Samuel L. Jackson, o Nick Fury dos filmes do MCU, é Darius Kincaid, um renomado assassino profissional.

Salma Hayek, que entrou para o MCU com o filme Eternos, vive a vigarista internacional Sonia Kincaid, esposa de Darius.

Frank Grillo – que também está nos filmes da Marvel como o vilão Ossos Cruzados – vive Bobby O’Neil, o agente da Interpol que recruta Michael, Darius e Sonia.

Antonio Banderas, de filmes como A Lenda do Zorro, A Pele que Habito e Pequenos Espiões, vive Aristóteles Papadopoulos, o grande vilão do filme.

Morgan Freeman, da trilogia O Cavaleiro das Trevas, interpreta Michael Bryce Sr., o padrasto do personagem de Ryan Reynolds.

O elenco de Dupla Explosiva 2: E a Primeira-Dama do Crime conta também com Richard E. Grant (Star Wars), Tom Hopper (The Umbrella Academy), Caroline Goodall (O Diário da Princesa), Gabriella Wright (The Tudors), Dragan Mićanović (Mamula) e Rebecca Front (Avenue 5).

Dupla Explosiva 2: E a Primeira-Dama do Crime está disponível no Amazon Prime Video; veja abaixo o trailer.