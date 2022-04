Filme mais aclamado de Jim Carrey não é o que os fãs pensam

Jim Carrey é um dos atores mais populares de sua geração em Hollywood. Com vários trabalhos na comédia, ele se consolidou como um dos artistas mais divertidos da indústria.

Mas, a carreira de Jim Carrey não se resume apenas às comédias. Ele também estrelou grandes produções de drama.

Um dos dramas mais marcantes com o ator é Brilho Eterno de uma Mente sem Lembranças, que teve lançamento em 2004.

Jim Carrey teve uma performance muito boa nesse projeto, recebendo elogios da crítica e do público. Mas, ao contrário do que muitos fãs podem pensar, Brilho Eterno de uma Mente sem Lembranças não é o trabalho mais aclamado da carreira do astro.

O mais elogiado trabalho de Jim Carrey

Na verdade, o projeto mais elogiado de Jim Carrey é outro drama bastante querido pelo público: O Show de Truman.

Com lançamento em 1998, O Show de Truman trouxe Jim Carrey como um homem que descobre que tudo em sua vida é parte de um programa de TV.

O ator recebeu elogios e alguns prêmios por esse papel. No Rotten Tomatoes, O Show de Truman conseguiu nada menos que 95% de aprovação com os críticos.

O Show de Truman está disponível na HBO Max.