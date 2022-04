Fim de Harry Potter? O futuro da franquia se Animais Fantásticos for cancelado

A franquia Harry Potter continua bastante popular, mas isso não foi o suficiente para gerar uma boa bilheteria de estreia para Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore.

O terceiro filme dessa nova série arrecadou apenas US$ 43 milhões em seu fim de semana de estreia nos Estados Unidos, a pior estreia de toda a franquia.

Isso coloca Animais Fantásticos em sérios riscos de ser cancelado, mas isso quer dizer que a franquia Harry Potter vai acabar? Não.

Conforme reportagem do The Wrap, ‎os insiders da Warner Bros. dizem que a má recepção da crítica e os números ‎‎de bilheteria de Os Segredos de Dumbledore‎‎ não fizeram com que o estúdio descartasse mais filmes e projetos da HBO Max para o Mundo Mágico.

Na verdade, o sucesso da reunião especial‎‎ Return to Hogwarts‎‎ e o jogo de RPG ‎‎Hogwarts Legacy‎‎ provam que há um futuro para a franquia além ‎‎de Animais Fantásticos‎‎.‎

O elenco novamente conta com Eddie Redmayne como o protagonista Newt Scamander.

Ele é acompanhado por Jude Law, Ezra Miller, Katherine Waterston, Dan Fogler, Alison Sudol e Mads Mikkelsen.

Uma mudança importante é que Mads Mikkelsen assume o papel de Gellert Grindelwald, que antes foi de Johnny Depp.

David Yates retorna para a direção, enquanto Steven Kloves e J.K. Rowling, autora dos livros originais, assinam o roteiro.

Vale lembrar que Rowling também escreveu o texto do segundo filme.

Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore (Animais Fantásticos 3), da franquia Harry Potter, está em exibição nos cinemas.