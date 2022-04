Fracasso de bilheteria com estrelas de Hollywood tem nova chance no Prime Video

Após amargar uma péssima bilheteria nos cinemas e ser detonado pela crítica especializada, o thriller de ação As Agentes 355 ganha uma nova chance no catálogo brasileiro do Prime Video. Recém-chegado ao streaming da Amazon, o filme tem tudo para conquistar o público com uma trama intrigante, personagens icônicas e um impressionante elenco de estrelas.

O filme As Agentes 355 chegou aos cinemas em janeiro de 2022. Prejudicado pela pandemia de Covid-19, o longa faturou apenas 27,4 milhões de dólares na bilheteria – mesmo com orçamento de produção de cerca de 60 milhões.

Para piorar, As Agentes 355 também falhou em conquistar a crítica especializada, com apenas 24% de aprovação no Rotten Tomatoes.

Mas ao ser lançado no catálogo brasileiro do Amazon Prime Video, As Agentes 355 pode ser encarado sob uma nova perspectiva. Confira abaixo tudo sobre a trama e o elenco do filme.

Conheça a história de As Agentes 355 no Prime Video

As Agentes 355 é um projeto de Simon Kinberg. O cineasta é conhecido por criar o roteiro de vários filmes dos X-Men, e por atuar na produção-executiva de longas como Deadpool e Perdido em Marte.

O filme acompanha uma missão secreta comandada por 5 mulheres que têm (ou tiveram) relação com os serviços secretos de seus países: Alemanha, China, Colômbia, Estados Unidos e Reino Unido.

Essas habilidosas espiãs se unem em uma perigosa jornada contra um inimigo invisível – que deseja usar uma arma ultrassecreta para causar destruição sem precedentes.

A trama começa quando a agente da CIA Mace Brown é forçada a unir forças com a antiga inimiga Marie, uma perigosa espiã alemã.

Juntas, elas também buscam o auxílio de Khadijah, uma ex-integrante do Serviço Secreto Britânico; Graciela, uma inteligente psicóloga colombiana; e Lin Mi Sheng, uma espiã misteriosa que guarda um grande segredo.

“Esse grupo de mulheres fará qualquer coisa para proteger o mundo, mesmo que isso custe suas vidas”, afirma a sinopse oficial do longa.

Tudo sobre o elenco de estrelas de As Agentes 355

Um dos grandes trunfos de As Agentes 355 é seu impressionante elenco de estrelas, formado por algumas das atrizes mais famosas da atualidade.

Jessica Chastain, vencedora do Oscar de Melhor Atriz por sua performance em Os Olhos de Tammy Faye, interpreta a protagonista Mason ‘Mace’ Browne.

Diane Kruger, de Bastardos Inglórios, é Marie Schmidt, uma agente alemã da BND e antiga rival de Mace.

Lupita Nyong’o, famosa por interpretar Nakia nos filmes do MCU, vive a ex-agente do MI6 Khadijah Adiyeme, especialista em computadores.

Penélope Cruz (Vicky Cristina Barcelona, Nine, Volver) também integra o elenco de As Agentes 355 como Graciela Rivera, uma psicóloga colombiana que também trabalha como agente da DNI (Dirección Nacional de Inteligencia).

O elenco principal do longa é completado pela atriz chinesa Fan Bingbing (X-Men: Dias de um Futuro Esquecido) no papel da misteriosa Lin Mi Sheng.

Também estão no elenco de As Agentes 355 os atores Sebastian Stan (Soldado Invernal no MCU), Édgar Ramírez (American Crime Story), Emilio Insolera (Sign Gene: The First Deaf Superheroes), Jason Wong (Strangers) e Leo Staar (Call the Midwife).

As Agentes 355 está disponível no catálogo brasileiro do Prime Video. Veja abaixo o trailer do longa.