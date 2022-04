Gal Gadot traz notícia empolgante sobre Mulher-Maravilha 3

Mulher-Maravilha 1984 decepcionou muitos fãs e críticos, mas o filme não condenou o futuro da heroína nos cinemas. O terceiro filme ainda vai acontecer e Gal Gadot, que vive a amazona, trouxe uma atualização sobre o desenvolvimento dele.

A atriz conversou com a Forbes e confirmou que a pré-produção está seguindo adiante, com o roteiro sendo desenvolvido.

‎”Estamos conversando!”, Gadot ‎‎disse à Forbes‎‎. “Estamos trabalhando no roteiro do terceiro, então as engrenagens estão funcionando e girando e eu estou super, super animada para os fãs virem assistir ‎‎Mulher Maravilha 3”.

Infelizmente, não há mais informações sobre a produção, seja em termos de trama, ou elenco.

Astro revela se retorna em Mulher-Maravilha 3

Em entrevista com a USA Today, Chris Pine revelou se retornará como Steve Trevor em Mulher-Maravilha 3.

Chris Pine indicou que não terá envolvimento com o novo projeto, acreditando que o personagem teve uma boa conclusão em Mulher-Maravilha 1984.

“Acho que o pobre Steve está morto. Mas desejo a eles tudo de bom no terceiro.”

Chris Pine também elogiou a diretora Patty Jenkins, que deve retornar para Mulher-Maravilha 3.

“Ela é confiante para expressar as suas opiniões e trazer um espírito colaborativo. Você está trabalhando com um monte de pessoas que são ótimas em seus respectivos ofícios, então você precisa dar a elas espaço para fazer o que podem.”

Por enquanto, ainda não há uma previsão de lançamento para Mulher-Maravilha 3.