Heroína da Marvel cortada de Homem-Aranha 3 tem papel revelado

Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa quase teve America Chavez em seu elenco, mas a Marvel reservou a estreia da futura heroína do MCU para o longa Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, que chega aos cinemas em maio.

Após ter caído na web uma arte conceitual que mostra a atriz de Chavez, Xochitl Gomez, interagindo com as estrelas Tom Holland, Zendaya e Jacob Batalon, novas informações revelam exatamente qual teria sido seu papel no longa do Herói da Vizinhança.

Segundo uma fonte do The Hollywood Reporter, o papel de aprendiz do Doutor Estranho que acabou indo para Ned Leeds, personagem de Jacob Batalon, era originalmente destinado a America Chavez.

Originalmente, Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa estava programado para ser lançado após Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, então isso faria sentido, mas como as datas começaram a mudar por causa da pandemia, o papel de Gomez foi cortado do filme do Homem-Aranha.

Descaso nos bastidores

Joe Casey, co-criador de America Chavez, fala sobre o descaso do Universo Cinematográfico da Marvel com os criadores dos personagerns nos quadrinhos.

Em entrevistam ele revelou que não está sendo devidamente compensado por sua personagem aparecer em um filme blockbuster e em outros meios, como desenhos animados e brinquedos.

“O fato é que a Marvel é dona de America Chavez. Isso não está em discussão em nenhum nível, mas ainda há falhas sistêmicas na forma como os criadores não são respeitados nem recompensados. Sou um cara feliz. Não estou descontente. Não sou amargo. Porque eu sei que é assim que acontece. Eu também sei, é assim que você muda as coisas, falando sobre isso.”, conta.

“A Marvel não me pagou nada por America Chavez, não apenas por aparecer na sequência de Doutor Estranho, mas em vários episódios de TV animados, pelas inúmeras figuras de ação que fizeram dela, pelos videogames em que ela apareceu. Eles parecem estar bem com isso.”, continua o criador.

Ele finaliza: “Para mim, não se trata de dinheiro. Não se trata nem de respeito. Eu nunca esperaria ser respeitado por uma corporação. Se eu estiver em uma posição em que posso me dar ao luxo de não aceitar o insulto de uma oferta e poder falar sobre isso, talvez o próximo cara – onde esse tipo de dinheiro possa mudar sua vida – tenha uma chance justa de receber esse dinheiro.”

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura chega dia 05 de maio aos cinemas do Brasil.