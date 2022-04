Homem-Aranha 3 é destaque em premiação para o público jovem

Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa pode não ter se dado bem no Oscar, mas certamente foi um dos filmes preferidos da 35ª edição do Kids’ Choice Awards, que aconteceu esta semana no Barkar Hanger de Santa Monica.

O filme da Sony/Marvel levou para casa três grandes prêmios, incluindo Filme Favorito, Atriz de Filme Favorita (Zendaya) e Ator de Filme Favorito (Tom Holland).

“Agora, acabei de descobrir que ganhei um desses. Mas o mais incrível disso é que também descobri que LeBron James também foi indicado para o mesmo prêmio. Agora, para mim, pessoalmente, não consigo prever nenhum cenário no futuro em que eu vença LeBron James em nada. Então, muito obrigado por votar em mim, porque isso significa o mundo”, comenta Holland em seu discurso de agradecimento.

Confira o vídeo logo abaixo:

Mais sobre Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa

O elenco de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa (Homem-Aranha 3) contou com vários grandes nomes. Tom Holland é o protagonista, acompanhado de Zendaya, Jacob Batalon, Marisa Tomei e Benedict Cumberbatch.

Os atores Alfred Molina, Willem Dafoe e Jamie Foxx, entre outros, retornaram como Doutor Octopus, Duende Verde e Electro.

Além disso, Andrew Garfield e Tobey Maguire apareceram como suas respectivas versões de Homem-Aranha.

Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa (Homem-Aranha 3) está disponível para aluguel digital.