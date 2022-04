Já dirigiu atriz pornô e Scooby-Doo: O passado sombrio de diretor da Marvel

Antes de dirigir os filmes dos Guardiões da Galáxia, James Gunn já tinha uma carreira bastante diversificada, como diretor, roteirista e até ator.

Na Marvel ele se firmou como um dos mais famosos diretores do estúdio e gerou grande comoção ao ser demitido de Guardiões da Galáxia 3, antes de ser recontratado.

Dito isso, vamos passear pelos trabalhos do diretor antes de dirigir seu primeiro filme na Marvel.

Scooby-Doo

O primeiro trabalho de destaque como roteirista foi no filme de Scooby-Doo, de 2002. O longa-metragem pode não ter sido um sucesso de crítica, mas conquistou legiões de fãs.

Prova desse sucesso de público é que até hoje há quem aclame o filme, como vimos quando ele foi acrescentado ao catálogo da Netflix.

De fato, é possível enxergar a identidade de Gunn no texto do longa, que traz similaridades com o que vimos anos mais tarde em Guardiões da Galáxia.

James Gunn também escreveu Scooby-Doo 2.

Madrugada dos Mortos

Dois anos mais tarde, James Gunn trabalhou em outro projeto de destaque, dessa vez ao lado de famoso diretor que viria a trabalhar na DC: Zack Snyder.

Enquanto Snyder comandou o filme, na cadeira da direção, Gunn foi responsável pelo roteiro desse terror com comédia.

O resultado é um excelente filme de zumbis, que continua atraindo fãs até hoje. Curiosamente, os dois acabariam indo parar na DC, anos depois.

Zack Snyder dirigiu Watchmen, O Homem de Aço, Batman vs. Superman e Liga da Justiça. James Gunn assumiu o comando do novo Esquadrão Suicida.

Seres rastejantes

James Gunn continuou no terror/ comédia e escreveu e dirigiu Seres Rastejantes, de 2006.

O filme traz Nathan Fillion, Elizabeth Banks e Michael Rooker no elenco, esse último viria a trabalhar em The Walking Dead mais tarde.

Na trama, uma cidadezinha é tomada por uma peste alienígena, que transforma seus moradores em zumbis e outros monstros mutantes.

Mas o projeto mais bizarro de James Gunn vem a seguir.

PG Porn

PG Porn é uma série de curtas que satiriza filmes pornôs. Ela foi criada e escrita por James Gunn, que também atua nela.

Um episódio que se tornou particularmente famoso traz a ex-atriz pornô Sasha Grey.

A premissa da série envolve a criação de situações típicas de filmes pornôs, mas quando o ato efetivamente está para acontecer, algo quebra a expectativa e nada acontece.

Essencialmente é um pornô sem sexo (e sem nudez). Um dos episódios pode ser visto acima.

Para Maiores

O último filme de James Gunn antes de Guardiões da Galáxia foi Para Maiores. Na realidade, ele apenas dirigiu um dos segmentos do filme, que é composto por vários curtas.

“Uma série de curtas-metragens interconectados, que acompanha um produtor acabado tentando vender histórias insanas, estreladas por alguns dos maiores astros de Hollywood”, diz a sinopse oficial.

O filme é estrelado por Emma Stone, Stephen Merchant, Richard Gere, Greg Kinnear, Dennis Quaid, Hugh Jackman, dentre outros famosos.