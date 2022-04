Jared Leto passou por momento “assustador de se ver” em Morbius

Jared Leto é o tipo de ator que sempre se esforça para uma boa caracterização de seus personagens, e não foi diferente para o filme Morbius.

Apesar do novo filme sobre o vilão de Homem-Aranha não ser exatamente um exemplo de sucesso de crítica, o ator passou por uma grande perda de preso.

Relembrando o histórico de Leto, ele precisou ganhar 30kg para interpretar o assassino Mark David Chapman em Capítulo 27 – O Assassinato de John Lennon. Já no filme Dallas Buyers Club, vencedor do Oscar, ele perdeu 13kg.

“Já fiz muito disso em filmes”, disse Leto ao Yahoo Entertainment. “Não é uma coisa divertida. É uma coisa muito difícil e ruim de fazer com sua saúde e seu corpo”.

O preparo para Morbius

Mesmo assim, ele repetiu o processo para viver o Dr. Michael Morbius no novo filme da Sony, o que sua colega de trabalho Adria Arjona descreveu como “impressionante, mas também assustador de se ver”, já que Leto teve que mudar de doente para musculoso em um curto período, durante as filmagens do filme.

“Perder peso é diferente porque há algo nessa restrição que nós humanos exploramos há milhares de anos”, continuou Leto. “Sabe, restrição, meditação como forma de se encontrar, como parte espiritual de uma busca espiritual. E há algo nesse processo que é interessante”, mas “quando você perde peso, seu corpo naturalmente quer voltar”.

“Morbius é o filme perfeito para mim e as coisas que me interessam como ator, que são grandes desafios físicos [e] desafios emocionais.”

O filme já está em cartaz nos cinemas.